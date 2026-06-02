BM'den erken El Nino uyarısı: Küresel sıcaklıklar için geri sayım

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), okyanus ve atmosfer modellerinin El Nino’nun geri dönüşünü "en az orta" veya "güçlü" bir şiddette öngördüğünü duyurdu. Hatta bazı bilim insanları, bu dönemin yüzyılın en güçlü El Nino dalgası olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu durumu acil bir iklim uyarısı olarak ele almak gerektiğini vurgulayarak, El Nino koşullarının halihazırda ısınan dünyaya adeta benzin dökeceğini ifade etti. Guterres, iklim değişikliğinin etkilerinin bu kez çok daha sert hissedileceğini, sınırları aşarak yıkıcı bir hızla yayılacağını belirtti.

Rekor sıcaklıklar kapıda

Son olarak 2023-2024 yıllarında etkili olan El Nino, tarihin en güçlü beş dalgasından biri olmuş ve küresel sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açmıştı. Yeni dalgayla birlikte önümüzdeki üç ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

Uzmanlar, küresel sıcaklık rekorunun El Nino'nun da etkisiyle en geç 2027 yılına kadar yeniden kırılacağına kesin gözüyle bakıyor. Bu durum, hem aşırı kuraklık riskini hem de şiddetli yağış ihtimallerini aynı anda artırıyor.

Küresel gıda arzı tehlikede

El Nino dönemleri coğrafi bölgelere göre farklı yıkımlara yol açıyor. Güney Amerika, ABD'nin güneyi, Afrika Boynuzu ve Orta Asya'da aşırı yağışlar beklenirken; Avustralya, Endonezya ve Güney Asya gibi bölgelerde şiddetli kuraklıklar kapıyı çalacak.

Bu meteorolojik altüst oluş, zaten iklim krizi ve küresel çatışmalar nedeniyle baskı altında olan dünya gıda tedarik zincirini de doğrudan tehdit ediyor. İklim uzmanları, tarım alanlarında yaşanacak yıkımın birçok çiftçi için felaket, milyonlarca insan için ise bir yaşam mücadelesi anlamına geleceğini belirtiyor.

Tek çözüm fosil yakıtları bırakmak

Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının ısınmasıyla başlayan ve genellikle 9 ila 12 ay süren bu döngüye karşı bilim insanları "Süper El Nino" ifadesini kullanmaktan kaçınsa da, tehlikenin boyutu oldukça büyük.

BM Genel Sekreteri Guterres, bu küresel krizle mücadele etmenin tek yolunun fosil yakıt bağımlılığına son vermek, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak ve herkesi kapsayacak erken uyarı sistemlerini hayata geçirmek olduğunu ifade etti.