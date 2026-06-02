Az Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.06.2026 11:14

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın nihai kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın nihai kadrosu belli oldu.

 

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor.

Kaleciler:

Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır

Defanslar:

Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik

Orta Sahalar:

Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan

Forvetler:

Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün

Geniş kadroda yer alan 9 isim çıkarıldı.

Milli takım kadrosundan çıkarılan isimler şunlar: Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir, Yusuf Sarı

A Milli Takımın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

A Milli Takımımız, bugün saat 13.30'da ABD'ye gidecek.

2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.    

İlk maç Avustralya ile Kanada'da oynanacak

3. kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlı ekibimiz, grup aşamasındaki bir maçını Kanada'da, iki maçını ise ABD'de oynayacak.

A Millilerin, Dünya Kupası serüveni 14 Haziran'da Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD’de oynayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın maçları TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grup aşamasının biletleri, sınırlı süre için "ilk gelen alır" prensibiyle FIFA'nın resmi internet sitesinde açılmıştı.

D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı şöyle:

Avustralya-Türkiye: 14 Haziran 2026 07.00 (TSİ)

Türkiye-Paraguay: 20 Haziran 2026 06.00 (TSİ)

Türkiye-ABD: 26 Haziran 2026 05.00 (TSİ)

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Bizim Çocuklar Dünya Kupası FIFA Son Dakika
Sıradaki Haber
Türkiye suyun altında da ‘yeni bir sayfa’ açacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Bahçeli: Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir
12:22
İstanbul'da mayısta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
12:18
Talas Millet Bahçesi'nin adı 'Türk Dünyası Millet Bahçesi' oldu
12:15
TDV, bayramda 36,4 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı
12:14
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 942'ye yükseldi
12:14
Bakan Fidan yarın Endonezya'yı ziyaret edecek
Piri Reis'in haritasını varak sanatıyla ahşap üzerine işledi
Piri Reis'in haritasını varak sanatıyla ahşap üzerine işledi
FOTO FOKUS
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
İstanbul'un Fethi, teknoloji ve stratejinin birlikte okunmasıydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ