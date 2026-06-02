A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Millî Takımımızın nihai kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer alıyor.

Kaleciler:

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Defanslar:

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Orta Sahalar:

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvetler:

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Geniş kadroda yer alan 9 isim çıkarıldı.

Milli takım kadrosundan çıkarılan isimler şunlar: Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Atakan Karazor, Aral Şimşir, Yusuf Sarı

A Milli Takımın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak.

A Milli Takımımız, bugün saat 13.30'da ABD'ye gidecek.

2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.

İlk maç Avustralya ile Kanada'da oynanacak

3. kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Ay-yıldızlı ekibimiz, grup aşamasındaki bir maçını Kanada'da, iki maçını ise ABD'de oynayacak.

A Millilerin, Dünya Kupası serüveni 14 Haziran'da Kanada'daki Avustralya maçıyla başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ikinci karşılaşmasını Paraguay, üçüncü maçını ise ev sahibi ABD ile ABD’de oynayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın maçları TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Grup aşamasının biletleri, sınırlı süre için "ilk gelen alır" prensibiyle FIFA'nın resmi internet sitesinde açılmıştı.

D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin maç programı şöyle:

Avustralya-Türkiye: 14 Haziran 2026 07.00 (TSİ)

Türkiye-Paraguay: 20 Haziran 2026 06.00 (TSİ)

Türkiye-ABD: 26 Haziran 2026 05.00 (TSİ)