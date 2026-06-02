'Dolandırıcılık' ve 'yasa dışı bahis' operasyonlarında 221 gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda ekipler, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Akın gürlek: Suç odaklarına büyük bir darbe indirdik

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah İstanbul ve Nevşehir merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, "Vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik." sözleriyle operasyonun detaylarını paylaştı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında; 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; 269 mağdurdan 600 milyon TL zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilmiş; suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise; vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır."

Soruşturmaları yürüten İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarını; operasyonları gerçekleştiren İstanbul ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerini tebrik eden Bakan Gürlek, "Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir." mesajını paylaştı.