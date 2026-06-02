AA 02.06.2026 16:44

İstanbul’da 5 kilometrelik yol için 7 bin 300 lira isteyen taksiciye tutuklama talebi

İstanbul'da bir turistten kısa mesafe yolculuk karşılığında 7 bin 300 lira tahsil eden taksici gözaltına alındı. Şüpheli taksici, "dolandırıcılık" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Taksici 141 bin 500 lira idari para cezasına çarptırılırken aracı trafikten men edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir taksicinin kısa mesafeli yolculuk karşılığında turistten 7 bin 300 lira aldığına dair, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli taksici H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli H.A. "dolandırıcılık" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Savcılığın sevk yazısında, sosyal medya yayın yapan Andrew Gerald Rencourt'un kaldığı otele gitmek üzere H.A'nın kullandığı taksiye bindiği, yaklaşık 5 kilometrelik mesafe için talep edilen 50 euroyu vermeyi kabul ettiği, ancak yolculuk sonunda 50 euro karşılığında pos cihazı üzerinden 7 bin 300 lira tahsil edildiği belirtildi.

Şüpheli hakkında, taksimetre açmadan yolcu taşıdığı gerekçesiyle idari işlem yapılırken, tutanak düzenlendiği belirtilen sevk yazısında, bu tutanağa göre şüphelinin, mağdurun durumu fark etmeyeceğini düşündüğü için pos cihazından fazla ücret tahsil ettiğini kabul ettiği kaydedildi.

Yazıda, ifadesinde tutanağı okumadan imzaladığını öne süren şüphelinin mağdura 100 dolar nakit verdiğini, tahsil edilen 7 bin 300 liranın yolculuk ücretiyle bu paranın karşılığı olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

Normal ücretin 300 lira olması gerektiği öğrenildi

Şüphelinin savunmalarının hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen yazıda, görüntülere göre, mağdurun 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira ödeme yapmasının gerekip gerekmediğini sorduğu, şüphelinin "evet" yanıtını verdiği, ayrıca savunmasında öne sürdüğü 100 dolardan bahsetmediği anlatıldı.

Yazıda, yaklaşık 5 kilometrelik mesafenin normal taksi ücretinin 300 lira civarında olması gerektiği, buna rağmen şüphelinin yolların kapalı olduğunu öne sürerek 50 euro talep ettiği, sonuç olarak mağdurdan haksız şekilde fazla ücret tahsil edildiği ifade edildi.

Andrew Gerald Rencourt'tan yaklaşık 136 avroya karşılık gelen bir tutarın tahsil edildiği belirtilen yazıda, şüphelinin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, dosyadaki delil durumu, suçun niteliği ve şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu değerlendirerek, H.A.'nın "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasını talep etti.

