Parçalı Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.06.2026 14:34

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54 oldu

İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu yolsuzluk operasyonunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 54'e yükseldi.

Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 54 oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, hakkında gözaltı kararı verilen belediye iştiraki yöneticisi K.B. yakalandı.

Soruşturmada gözaltı sayısı 54'e yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
Buca Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 kişi için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.

Belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan soruşturma dosyasında usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, ruhsat ve oturma izni süreçlerinde rüşvet, belediye iştirak kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, "bankamatik memur" sistemi, doğrudan temin ve ihale usulsüzlüklerinin yer aldığı belirtilmişti.

Bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullandığı, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi için belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde "sabun" adıyla anıldığı iddia edilmişti.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Pamukkale'de tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Sıfır Atık Festivali'nin tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak
15:58
Mersin Limanı'nda yaklaşık 5 milyar TL değerinde kapsül ilaç ele geçirildi
15:52
21 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı
15:36
İstanbul'da korsan taşımacılık denetimi: 12 bin 975 kişiye işlem yapıldı
14:49
Bakan Fidan: Trump, NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor
14:36
İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"ne başvurmalı
Balıkesir'de Kazdağları Milli Parkı'nın büyük bölümü ziyarete kapatılıyor
Balıkesir'de Kazdağları Milli Parkı'nın büyük bölümü ziyarete kapatılıyor
FOTO FOKUS
Çamlıca Kulesi'ni örtecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı
Çamlıca Kulesi'ni örtecek büyüklükte hayalet ağ çıkarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ