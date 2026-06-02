Pamukkale'de tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı

Beyaz travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis Antik Kenti ile doğa ve tarihi bir arada bulunduran, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale'yi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 9 günlük bayram tatili süresince 97 bin 177 kişi ziyaret etti.

Bu süreçte en fazla ziyaretçi bayramın 3. günü olan 29 Mayıs'ta geldi. Bölgeyi 29 Mayıs'ta 21 bin 192 turist ziyaret etti. Bu sayı, Pamukkale'de bugüne kadar bir günde kaydedilen en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 5 ayında Pamukkale'yi ziyaret edenlerin sayısı da 625 bin 199'a ulaştı.

Yaz sezonunun başlaması ve yabancı turist sayısındaki artışla birlikte bölgedeki hareketliliğin sürmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeler

Bayram tatili öncesinde ziyaretçilerin deneyimini artırmak ve tarihi mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda antik kentin tarihi dokusuna uygun şekilde tasarlanan Güney Kapısı'nın ziyaretçi giriş alanı ile yeni otopark alanlarının hizmete alınmasının ardından Kuzey Kapısı'nda süren çalışmalara rağmen turist yoğunluğunu azaltmak için operasyonel bir çalışma yürütüldü, böylece misafirlerin rahat geçişleri de sağlandı.

Hayata geçirilen düzenlemelerle ziyaretçilerin ören yerine erişiminin daha konforlu hale getirilmesi, yönlendirme ve karşılama hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına da öncelik verildi.

"Dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olduğunu göstermekte"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, 9 günlük bayram tatili sırasında gelen ziyaretçi sayısının bölgenin cazibesini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Şen, rekordan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Pamukkale Hierapolis Ören Yeri bayramda tüm yılların bir günde yerli ve yabancı ziyaretçinin en fazla girdiği rakamı yakaladı. Yaklaşık 21 bin kişinin üzerindeki ziyaretçimiz ziyaret etti. Bu da Pamukkale'nin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olduğunu göstermekte. Tarihi, doğallığı, termal, sağlık, inanç, balon, yamaç turizminin hepsini bir arada barındıran bir yer olarak görüyoruz. 1 Haziran itibarıyla gece müzeciliğinin de başlamasıyla yerli ve gerek yabancı misafirlerimizin yoğun bir şekilde Pamukkale'yi ziyaret etmesini ve geçen yılların üzerinde bir ziyaretçi sayısıyla 2026 yılını biz sonlandırmayı hedefliyoruz."

Bölgeye gelenlerin sıcak hava balon turlarına ilgisine dikkati çeken Şen, "Sabahları balon turizmine büyük bir talep vardı. Baktığınız zaman Kapadokya'dan sonra en fazla balon turizminin olduğu Pamukkale Hierapolis noktası da Kapadokya'nın en büyük rakibi olmaya devam ediyor." dedi.

Şen, nisan ayında yeniden hizmet vermeye başlayan Antik Havuz'un ilgi noktası olduğunu ifade ederek, "Tüm dünyadan gelen misafirlerimiz, hem doğal olarak hem de kültürel olarak ören yerini mutlaka ziyaret etmek istiyorlar. Bizim hedefimiz özellikle Avrupa'dan daha fazla misafir alabilmek." diye konuştu.