Gündem
AA 02.06.2026 14:49

Bakan Fidan: Trump, NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını aktardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Bloomberg TV'ye değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımına ilişkin soruya "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" yanıtını veren Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı.

Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin İttifaka bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz."

"Müzakerelerde her iki taraf da samimi bir çaba içinde"

Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğini vurgulayarak, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için "samimi" bir çaba içinde olduğunun altını çizdi.

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, bu görüşmeleri "baltalayabilecek önemli bir risk" oluşturduğuna işaret eden Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim" dedi.

Hakan Fidan ABD Recep Tayyip Erdoğan NATO
