Elazığ'da köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali peronlarında bir otobüsle getirildiği ve terminal içerisine bırakıldığı iddia edilen kurt cinsi köpek, peron önünde B.U.'ya saldırdı.

Kadın bacağından yaralanırken yardımına çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlileri koştu. Köpek ekipler tarafından yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk tedavisi yapılan kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek ise belediye ekipleri tarafından hayvan bakım merkezine götürüldü.