DHA 02.06.2026 15:57

Mersin Limanı'nda yaklaşık 5 milyar TL değerinde kapsül ilaç ele geçirildi

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan 12 milyon 400 bin tramadol etken maddeli kapsül ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen ve özet beyanında "40 palet havlu ile poşet" taşıdığı beyan edilen bir konteyner şüpheli olarak değerlendirilerek aramaya tabi tutuldu.

Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı aramada, koliler içerisine gizlenmiş 124 bin pakette toplam 12 milyon 400 bin adet uyuşturucu etkili tramadol etken maddeli kapsül bulundu. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu belirlendi.

Operasyonun ardından şüpheli Ö.K. gözaltına alındı.

Mersin İlaç Kaçakçılık
