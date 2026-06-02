AA 02.06.2026 16:10

Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu

Belçika'da hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.

Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu

Brüksel Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Belçika'nın hava sahasından sorumlu kurum Skeyes çalışanlarının bugün 14.00-21.00 saatlerinde habersiz greve gittikleri bildirildi.

Kontrolörlerin aniden başlattıkları izinsiz grev nedeniyle Belçika hava sahasında uçuş trafiği gerçekleştirilemeyeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle hava yolu şirketleri planlanan bütün uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saatler arasında uçuşu bulunan yolcuların havalimanına gelmemesinin istendiği açıklamada, hava trafiğinin saat 21.00'den sonra yeniden başlamasının öngörüldüğü, güncel bilgilerin ise hava yolu şirketlerince duyurulacağı kaydedildi.

Charleroi Havalimanı da konuyla ilgili açıklamasında, sabah 06.30 ile 09.30 saatlerinde çok sayıda uçuşun iptaline yol açan Skeyes hava trafik kontrolörleri grevinin ardından yeni bir grev başladığı ve operasyonların durduğu ifade edildi.

Yolcuların hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri istendi

Saat 14.15'ten itibaren gidiş veya geliş yönlü bütün uçuşların iptal edildiğine dikkat çekilen açıklamada, yolculardan para iadesi veya yeniden rezervasyon için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri istendi.

Açıklamada, saat 21.00'dan sonra uçuşları olan yolculara seferlerinin durumlarını hava yolu şirketlerinin internet sitesinden kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Hava trafik kontrolörleri, Liege ve Charleroi havalimanlarının kontrolünün gelecek yıldan itibaren Namur'daki yeni dijital merkeze taşınmasına ilişkin süreci eleştiriyor.

Çalışanlar, yeni sistemin devreye alınmasıyla birlikte çalışma koşulları, personel sayısı, eğitim ve iş yükü gibi konularda yaşanabilecek sorunları protesto ediyor.

