Sıfır Atık Festivali'nin tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek ve TRT'nin de Resmi İletişim Sponsporu olduğu Sıfır Atık Festivali'nin dünyanın ilk YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi) sertifikalı festivali olacağını söyledi.

Geleceğe dair güçlü vizyonun, ortak sorumluluğun ve küresel dönüşüm hareketinin parçası olmak için bir araya gelindiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüşmüş durumda. Bu vizyon sayesinde 30 Mart, Birleşmiş Milletler nezdinde 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiş, bu anlamda Türkiye çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir. 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'umuz bu küresel hareketin merkezi olacak."

Festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağını belirten Bayraktar, organizasyonun enerji verimliliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

Bayraktar, enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışının Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinin temel unsurları arasında yer aldığını vurgulayarak vatandaşları festivale davet etti.