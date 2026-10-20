Açık 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2026 05:27

Kolombiya'da yasa dışı madendeki göçükte 14 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın güneybatısında yasa dışı altın çıkarılan madende meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kolombiya'da yasa dışı madendeki göçükte 14 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Ulusal basında yer alan habere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende göçük meydana geldi.

Göçükte 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralanan 7 kişinin tedavisine başlandığı belirtildi.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yerel basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Şu andaki önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, göçük altında halen madencilerin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Göçüğün meydana geldiği bölge, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla biliniyor.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların bölge sakinleri ve arama kurtarma ekiplerince kepçeler yardımıyla çıkarıldığını kaydetti.

Ağustos ayında Kolombiya'nın aynı bölgesinde meydana gelen benzer bir maden kazasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kaynaklarına göre, yasa dışı altın madenciliği ve uyuşturucu kaçakçılığı, solcu gerilla grupları ve suç örgütlerinin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyor.

ETİKETLER
Kolombiya
Sıradaki Haber
Kolombiya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:15
Kolombiya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 19 kişi yaralandı
03:30
İşgalci İsrail, Filistinlilere ait yaklaşık 183 dönüm araziye el koydu
02:48
Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
04:09
Ankara'da aranan 169 kişi yakalandı
00:59
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
01:12
Beyoğlu'nda 6 katlı apartmanda yangın
TCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı
TCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ