Gazze’deki soykırım saldırıları aileleri yıllardır birbirinden koparıyor

Katil İsrail’in Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde, aileler bir araya gelebilmek için büyük zorluklarla mücadele ediyor. Tedavi amacıyla bölgeden ayrılanlar ile Gazze’de kalan yakınları, ağır yaşam koşullarının yanı sıra iletişim ve ulaşım engelleri nedeniyle de birbirlerinden uzak kalıyor.

Yaralı eşinden yıllardır ayrı yaşıyor

The Guardian’a konuşan 43 yaşındaki Vicdan Ebu Matar, 8 çocuğuyla birlikte Kasım 2023’te tedavi için Gazze’den Mısır’a gitmek zorunda kaldı. Eşi Hatem ise Gazze’de kaldı.

Ailenin yaşadığı Nuseyrat Mülteci Kampı’nda, 17 Ekim 2023’te evlerinin yakınındaki El-Mühendisîn Kulesi’ne düzenlenen Katil İsrail saldırısında aile üyeleri yaralandı. Kafatası kırılan 15 yaşındaki Nur beyin kanaması geçirdi. 5 yaşındaki Amna’nın göğsünde ağır yanıklar oluşurken Amna ve 3,5 yaşındaki Aysel 15 gün tedavi gördü. Nur ise yaklaşık 33 gün yoğun bakımda kaldı.

Vicdan, 30 Kasım 2023’te kızı Nur’la birlikte tedavi için Mısır’a gitti. Aile üyeleri aylar boyunca Mısır’ın farklı bölgelerinde tedavi gördü ve yakınlarının yanında kaldı. Vicdan daha sonra çocuklarını Mısır’daki bir dairede bir araya getirmeyi başardı ancak eşinden ayrı yaşamaya devam etti.

Bacağından ağır yaralanan ve hareket kabiliyeti kısıtlanan Hatem, Nuseyrat’ta bir çadırda yaşamını sürdürüyor. Gazze’deki internet bağlantısı sorunları nedeniyle ailesiyle görüşmekte de zorlanıyor. Vicdan, eşinin internete bağlanabildiğinde kendisini ve çocuklarını aradığını, yeniden bir araya gelecekleri günü beklediğini söylüyor.

Çocuklarının eğitimi ve tedavisi için mücadele ediyor

Mısır’da çocuklarıyla yaşamını sürdürmeye çalışan Vicdan’ın düzenli bir geliri bulunmuyor ve bağışlarla geçiniyor. Eşi Hatem de yaklaşık 10 aydır maaş alamıyor. Yaraları nedeniyle çalışamayan Hatem, ailesine maddi destek sağlayamıyor.

Vicdan, ulaşım masraflarını karşılayamadığı için beş çocuğunu okula gönderemediğini belirtiyor. Tedavisi devam eden kızı Nur’un ilaçlarını almakta da zaman zaman zorlanıyor.

Çocuklarının geleceğinin gözleri önünde tehlikeye girdiğini ancak elinden bir şey gelmediğini söyleyen Vicdan, eşiyle birlikte olabilmek için Gazze’ye dönmeyi zaman zaman düşündüğünü, fakat çocuklarını yeniden acılara maruz bırakmaktan korktuğunu anlatıyor.

Soykırım saldırılarında geniş ailesinden 35 kişiyi kaybettiğini belirten Vicdan, “Bütün bunları tek başıma taşıyamam. Psikolojik olarak tükendim.” diyor.

Yaklaşık iki buçuk yıldır nişanlısına kavuşamıyor

Gazze’deki soykırım saldırıları nedeniyle sevdiklerinden ayrı kalanlardan biri de 29 yaşındaki Filistinli fotomuhabir Sami Ebu Tabak. Saldırılar başlamadan beş ay önce Ola’yla nişanlanan Sami, Kasım 2023’te evlenmeyi planlıyordu. Çift, evliliklerinin ardından yaşayacakları evi birlikte hazırlamıştı.

Ancak Katil İsrail’in saldırılarının ilk döneminde Sami’nin ailesinin Cibaliye’deki Tel el-Zaatar bölgesinde bulunan evi ağır hasar gördü ve daha sonra yıkıldı. Çiftin evlilik sonrası yaşamayı planladığı ev de yıkılan yapılar arasındaydı.

Sami, ailesiyle birlikte yerinden edildikten sonra kız kardeşinin çocuklarıyla güneye gitmesine eşlik etti. Bu sırada nişanlısıyla vedalaşma fırsatı bile bulamadı. Günler, bazen haftalar boyunca Ola’nın hayatta olup olmadığını öğrenemedi. Gazze’de nişanlısının evinin yakınındaki bir yerleşim alanının bombalandığı haberini gördüğünde büyük bir çaresizlik yaşadı. Sonunda kardeşinden Ola ve ailesinin hayatta olduğunu öğrendi.

Katil İsrail’in 2024’te Refah’a kara saldırısı düzenleme tehdidinin ardından Ola, Sami’ye Gazze’den ayrılması için ısrar etti. Sami, ikisinin de Mısır’a geçebilmesi için o dönemde çıkışları organize eden bir şirkete ödeme yaptı. Ancak Ola, Refah üzerinden geçebilmek için Gazze’nin güneyine ulaşamadı.

Ola’nın kendisine “Sen git, ben arkandan geleceğim.” dediğini aktaran Sami, aradan yaklaşık iki buçuk yıl geçmesine rağmen hâlâ kavuşamadıklarını ve evlenemediklerini söylüyor.

Nişanlısına yapay çiçeklerle doğum günü sürprizi

Mısır’da yalnızlıkla mücadele eden Sami, Gazze’de kalan nişanlısına küçük mutluluklar yaşatmaya da çalışıyor. Ola’nın son doğum gününde Gazze’deki kardeşiyle iletişime geçerek ona pasta, hediye ve çiçek gönderilmesini sağladı.

Ancak çiçekler yapaydı. Sami, Katil İsrail’in Gazze’ye doğal çiçek girişine izin vermemesi nedeniyle gerçek çiçek gönderemediğini belirtiyor. Nişanlısının sürpriz karşısında mutlu olmasının kendisini de mutlu ettiğini söyleyen Sami, sevdiği kadın yanında olmadığı için Mısır’daki hayatından keyif alamadığını anlatıyor.

Sami, Ola’yı Gazze’den çıkarabilmek için her yolu denediğini ancak başarılı olamadığını söylüyor. Hemşirelik lisans eğitimini Gazze İslam Üniversitesi’nde tamamlayan Ola ise yurt dışında burs başvuruları yapıyor. Eğitim yoluyla Gazze’den ayrılmayı ve sonunda nişanlısına kavuşmayı umuyor.

Sami, kısa süre önce umre için Mekke’ye gittiğinde de yeniden bir araya gelmek için dua ettiğini belirtiyor. Nişanlısını beklemekten vazgeçmeyeceğini söyleyen Sami, hayatının geri kalanında da kavuşacakları günü beklemeye hazır olduğunu ifade ediyor.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Katil İsrail’in Ekim 2023’te başlayan saldırılarından bu yana bölgede 73 bin 783 Filistinli hayatını kaybetti, 174 bin 738 kişi yaralandı.