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Dünya
Independent 20.10.2026 07:15

ABD'de sürücülere geyik uyarısı: Çarpışmalar ölümcül olabilir

ABD'de ekim, kasım ve aralık aylarında geyiklerle araçların çarpışma riski artıyor. Sigorta verilerine göre sürücülerin bir hayvanla çarpışma olasılığı 145'te 1. Yetkililer, sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve çarpışmayı önlemek için ani manevralardan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

ABD'de sürücülere geyik uyarısı: Çarpışmalar ölümcül olabilir
[Fotoğraf: Arşiv]

ABD genelinde yetkililer, geyiklerin çiftleşme döneminde artan trafik kazalarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyor. Özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında geyiklerle araçların çarpışma riski yükseliyor.

Sigorta şirketi State Farm'ın analizine göre, ABD'de bir sürücünün hayvanla çarpışma olasılığı 145'te 1. Şirket, Temmuz 2025 ile Haziran 2026 arasında ülke genelinde hayvan çarpmalarından kaynaklanan 1,6 milyondan fazla sigorta tazminatı başvurusu yapıldığını tahmin ediyor. Bu vakalarda ilk sırada geyikler yer alıyor.

Çarpışma riski ekimden itibaren artıyor

Batı Virginia, Montana ve Wisconsin, hayvanlarla araçların çarpıştığı vakaların sık görüldüğü eyaletler arasında bulunuyor.

New Jersey Çevre Koruma Departmanı (NJDEP), geyiklerin çiftleşme döneminin ekim ortasında başlayarak aralık ortasına kadar devam ettiğini belirtiyor.

NJDEP Balık ve Yaban Hayatı Birimi Komiser Yardımcısı Dave Golden, geyiklerle çarpışmaların araçlarda ciddi hasara ve can kayıplarına neden olabileceğini belirterek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililere göre riskin artmasında, geyiklerin özellikle şafak ve alacakaranlık saatlerinde daha hareketli olması da etkili. Bu saatlerin işe gidiş ve dönüş saatleriyle çakışması, sürücüler açısından tehlikeyi artırıyor.

ABD'de yaz saati uygulamasının 1 Kasım'da sona ermesiyle yoğun trafik saatlerinin daha karanlık zamanlara kayması da riskin artmasına neden olabilecek etkenler arasında gösteriliyor.

New Jersey'de yaklaşık 100 bin geyik yaşıyor

Doğal yaşam alanlarının yerleşim bölgelerine doğru genişlemesi, geyiklerle araçların karşılaşma olasılığını artırıyor.

Gothamist'in aktardığına göre New Jersey'de yaklaşık 100 bin geyik bulunuyor. Komşu New York eyaletinde ise her yıl 60 bin ila 70 bin arasında geyikle araçların çarpıştığı tahmin ediliyor.

Sürücüler nelere dikkat etmeli?

Yetkililer, geyiklerle çarpışma riskini azaltmak için özellikle şafak ve alacakaranlık saatlerinde hızın düşürülmesini ve geyik geçişi uyarı levhalarına dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Karanlık yollarda görüş koşulları uygunsa uzun farların kullanılması da öneriliyor. Yol kenarında bir geyik görüldüğünde başka geyiklerin de yakınlarda bulunabileceği unutulmamalı.

Yetkililer, çarpışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda direksiyonun aniden kırılmaması gerektiğini vurguluyor. Ani manevralar aracın karşı şeride geçmesine veya yol kenarındaki yapılara çarpmasına neden olarak ölümcül kaza riskini artırabiliyor. Bu nedenle sürücülerin panikle yoldan çıkmak yerine aracın kontrolünü korumaya odaklanması gerekiyor.

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