Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti

World Population Review tarafından yayımlanan 2026 yılı verileri, dünyanın en hızlı büyüyen şehirlerinin büyük bölümünün Asya ve Afrika'da bulunduğunu ortaya koydu.

Yıllık nüfus artış oranlarına göre hazırlanan listede Hindistan'ın başkenti Delhi yakınlarındaki Ghaziabad, yüzde 5,2'lik büyümeyle ilk sırada yer aldı. Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Surat yüzde 4,99 ile ikinci, Afganistan'ın başkenti Kabil ise yüzde 4,74 ile üçüncü oldu.

Nijerya'nın Lagos kenti yüzde 4,44'lük artışla dördüncü sıraya yerleşirken, Meksika'daki Toluca yüzde 4,25'lik büyümeyle ilk 10'a giren Asya ve Afrika dışındaki tek şehir oldu.

Nüfusu en hızlı artan şehirler

Yıllık büyüme oranlarına göre öne çıkan diğer şehirler arasında yüzde 4,1 ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Lubumbashi ve yüzde 4,03 ile Uganda'nın başkenti Kampala yer aldı.

Angola'nın başkenti Luanda, Tanzanya'nın Darüsselam kenti, Kenya'nın başkenti Nairobi, Mali'nin başkenti Bamako, Hindistan'daki Patna, Rajkot ve Faridabad ile Mozambik'in başkenti Maputo da yüzde 4'lük büyüme oranıyla sıralamada yer buldu.

Sıralama, City Mayors Foundation'ın şehirlerin büyümesine ilişkin verileri ve Birleşmiş Milletler'in farklı dönemleri kapsayan nüfus tahminlerinden yararlanılarak hazırlandı.

Beş yılda nüfusu yüzde 44 arttı

Beş yıllık nüfus artışı incelendiğinde Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Malappuram, yüzde 44'lük büyümeyle ilk sırada yer aldı.

Vietnam'ın Can Tho ve Çin'in Suqian kentleri yüzde 37'lik artışla Malappuram'ı takip etti. Kerala'daki Kozhikode yüzde 35, Nijerya'nın başkenti Abuja yüzde 34, Çin'in Suzhou kenti ise yüzde 33 büyüdü.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarika ve Çin'deki Putian yüzde 32'lik artış kaydederken, Umman'ın başkenti Maskat ile Hindistan'ın Kollam kenti yüzde 31 büyüdü.

Nüfusu saatlik bazda en fazla artan şehirlerin başında Delhi geldi. Delhi'yi Şanghay, Dakka, Kinşasa, Çongçing, Lahor, Bengaluru, Lagos, Kahire ve Pekin izledi.

Dünyanın en kalabalık şehri Cakarta oldu

Dünyanın en kalabalık şehirlerine ilişkin sıralama da değişti. Endonezya'nın başkenti Cakarta, 41,9 milyonluk nüfusuyla Tokyo'yu geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Tokyo'nun nüfusu 33,4 milyon olarak hesaplanırken, Bangladeş'in başkenti Dakka 36,6 milyon nüfusla ikinci sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler, Dakka'nın 2050'ye kadar dünyanın en büyük şehri haline gelebileceğini öngörüyor.

Toplam nüfusa göre dünyanın en kalabalık 20 şehri şöyle sıralandı:

Cakarta, Endonezya: 41,9 milyon Dakka, Bangladeş: 36,6 milyon Tokyo, Japonya: 33,4 milyon Delhi, Hindistan: 30,2 milyon Şanghay, Çin: 29,6 milyon Guangzhou, Çin: 27,6 milyon Kahire, Mısır: 25,6 milyon Manila, Filipinler: 24,7 milyon Kalküta, Hindistan: 22,6 milyon Seul, Güney Kore: 22,5 milyon Karaçi, Pakistan: 21,4 milyon Mumbai, Hindistan: 20,2 milyon São Paulo, Brezilya: 19 milyon Bangkok, Tayland: 18,2 milyon Meksiko, Meksika: 17,7 milyon Pekin, Çin: 17 milyon Lahor, Pakistan: 15,2 milyon İstanbul, Türkiye: 15 milyon Moskova, Rusya: 14,5 milyon Ho Chi Minh Kenti, Vietnam: 14,1 milyon

Kentsel nüfusun yüzde 68'e ulaşması bekleniyor

World Population Review'a göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55'i kentsel alanlarda yaşıyor. Bu oranın 2050'ye kadar yüzde 68'e yükselmesi bekleniyor.

Şehirlerin daha fazla iş imkanı, yüksek ücretler, eğitim olanakları ve hizmetlere erişim sunması, kentlere yönelik göçün başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Asya ve Afrika kentleri ise nüfus artış hızlarıyla öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler'in 2018-2050 dönemine ilişkin öngörülerine göre, dünya genelindeki kentsel nüfus artışının yüzde 35'inin Hindistan, Çin ve Nijerya'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak hızlı büyüme, şehirlerin altyapıları üzerindeki baskıyı da artırıyor. World Population Review, birçok kentin mevcut altyapısının nüfus artışına yetişemediğine dikkati çekiyor.

Nijerya'nın Lagos kentinde nüfusun yüzde 10'undan azının kanalizasyon bağlantısı bulunan konutlarda yaşadığı, yüzde 20'sinden azının ise şebeke suyuna erişebildiği belirtiliyor. Kentte çok sayıda kişi, çeperlerdeki gecekondu mahallelerinde ve plansız yerleşim alanlarında yaşıyor.