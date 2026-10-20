'İstanbul: Bir Şehir, Bin Bakış' sergisi Paris'te sanatseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen sergide, modern minyatür, tezhip, resim, suluboya, illüstrasyon, çini ve dijital sanat gibi farklı dallarda 29 sanatçının eserleri yer aldı.

​​​​​​​Küratörlüğünü minyatür ve tezhip sanatçısı Leyla Kara'nın üstlendiği sergide, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Camii, Kız Kulesi gibi önemli tarihi yapıların tasvir edildiği eserler dikkati çekiyor.

Sanatseverlerden yoğun ilgi gören sergi, bugün de ziyarete açık olacak.

Serginin açılış törenine Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat, Fransız Senatosu Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Bernard Fialaire'in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

"Bu şehirde tarih unutulan bir unsur değildir"

Törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın mesajı okundu. Duran mesajında, bu özel sergiye katılanlara teşekkürlerini iletti.

Bir mekanın, meydanları, sokakları, yapıları ve sakinleri ile bir şehre dönüştüğünü dile getiren Duran, İstanbul'un geçmişten günümüze tanıklıklarıyla ve tarihi hafızasıyla çağlar boyunca varlığını sürdüren bir şehir olduğunu belirtti.

Galata'dan, Haliç'e, Sultan Ahmet'ten Boğaz'a kadar İstanbul'un her köşesinde yeni bir güzellik olduğunu vurgulayan Duran, "İstanbul'u özel kılan bir başka husus da geçmişin hiçbir zaman bugünden tamamen ayrılamamasıdır. Bu şehirde tarih unutulan bir unsur değildir." ifadelerini kullandı.

Duran mesajında tarihin İstanbul'da "bugüne eşlik ederek ona yeni anlamlar katan ve geleceğe dair vizyonu şekillendiren bir unsur" olduğunun altını çizdi.

Bu bağlamda İstanbul'un şiir, edebiyat, müzik, resim ve daha birçok alanda sanatçılara ilham olmasının tesadüf olmadığını kaydeden Duran, sergideki eserlerin de sanatçıların kendi özgün vizyonlarının bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Bu serginin Paris'te İstanbul tarihini ve kültürel mirasını tanıtmak adına hayati bir öneme sahip olduğunu ifade eden Duran, "Bu anlamlı buluşmanın iki ülke arasında kültürel diyaloğu güçlendirmesini ve sanat yoluyla yeni bağlar kurulmasına vesile olmasını diliyorum." sözlerine yer verdi.

"Biz sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz"

Açılışta söz alan sanatçı Kara, "İki kadim şehri bir araya getiriyor olmaktan inanılmaz mutluyum." dedi.

Kara, sergide 29 sanatçının 74 eserinin yer aldığını kaydederek, "Her birinizin bakışı bizim için bini tamamlayacak birer bakış." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçıların bu eserlerde farklı teknikler ve malzemeler kullandığına dikkati çeken Kara, bu sergiyi kurmalarına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Duran'a, Kanat'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Kara, açılış törenine katılanlara da teşekkür ederek, "Umarım ruhunuzu kucaklayan en az bir eserle karşılaşıyor olursunuz. Çünkü biz sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Fransız senatör Fialaire, sergiye yönelik davet için teşekkür ederek, sanat sayesinde Fransa ve Türkiye arasında kurulan diyaloğun zenginleştiğini kaydetti.

Fialaire, sanatçıların duyguları en iyi ifade eden kişiler olduğunu belirterek, İstanbul'un olağanüstü bir şehir olduğunu vurguladı.

Fransız senatör, sergideki eserlerin Fransız ve Türk halkı arasındaki güzel duyguların artmasına katkı sağladığına işaret etti.