Puslu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International, Independent, Wall Street Journal 20.10.2026 07:53

Beyaz Saray Sözcüsü Zacharia neden sadece 5 gün görevde kaldı?

Katie Zacharia'nın ilk basın toplantısındaki performansı ve hukuk geçmişine ilişkin çelişkili açıklamaları tartışma yarattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarının da atamayı sorguladığı öne sürüldü.

Beyaz Saray Sözcüsü Zacharia neden sadece 5 gün görevde kaldı?

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın göreve başladıktan yalnızca 5 gün sonra ayrılması, ABD kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Amerikan basınında Zacharia'nın görevden ayrılmaya hazırlandığına ilişkin haberlerin yayımlanmasının ardından Zacharia, X hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı doğruladı. Başkan Donald Trump'ı “nazik, harika, düşünceli ve çalışkan” sözleriyle tanımlayan Zacharia, onunla çalışmayı büyük bir onur olarak nitelendirdi.

Trump, 12 Ekim'de Karoline Leavitt'in yerine göreve getirdiği Zacharia hakkındaki tartışmaların büyümesinin ardından sözcünün görevden ayrılabileceğine ilişkin sinyal vermişti.

Hukuk geçmişine ilişkin açıklamaları tartışma yarattı

Zacharia'nın ilk basın toplantısındaki performansının olumsuz değerlendirilmesiyle başlayan tartışmalar, kendisini avukat olarak tanıtmasına rağmen ABD'de baro sınavını geçmediğinin ortaya çıkmasıyla büyüdü.

Bir gazetecinin hangi eyalette baro sınavını geçtiğini sorması üzerine Zacharia'nın “Çin'e taşındığımda” yanıtını vermesi de dikkat çekti. Zacharia daha sonra soruyu yanlış anladığını savundu.

Kaliforniya'nın Malibu kentindeki Pepperdine Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alan Zacharia, eğitimini tamamladıktan sonra eşi Tyler Zacharia ile Çin'e taşındı. Pekin'de ülkenin önde gelen ticaret hukuku bürolarından Zhong Lun'un uluslararası hukuk ekibinde çalıştı.

Trump'ın danışmanları da atamayı sorguladı

CNN'in analizine göre Trump'ın danışmanlarından biri, Zacharia'nın ilk basın toplantısını izledikten sonra “Bu kişiyi incelemeden geçirdiniz mi?” diye sordu.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan Beyaz Saray yetkilileri de Zacharia'nın sözcülük görevi için uygun olup olmadığına ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılmadığını öne sürdü.

Muhafazakar medya kuruluşu Newsmax'te yorumcu olarak çalışan Zacharia'nın, başlangıçta Leavitt'in yerine geçebilecek muhtemel isimler arasında görülmediği belirtildi.

Analizde, Trump'ın Zacharia'yı Cumhuriyetçi politikalara verdiği güçlü destek nedeniyle göreve getirdiği değerlendirmesine yer verildi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Gazze’deki soykırım saldırıları aileleri yıllardır birbirinden koparıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kim hukuka aykırı işlem yaptıysa sonuçlarına katlanmalı
09:11
Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonu: 77 gözaltı
08:50
Milas Belediyesi'ne rüşvet soruşturması
08:53
Vize şirketlerine operasyon: 60 gözaltı kararı
08:58
Terör örgütü DEAŞ'ın finansal ağına operasyon: 7 gözaltı
08:35
Samanyolu'nda altın üreten kozmik çarpışmanın izleri keşfedilmiş olabilir
TCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı
TCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ