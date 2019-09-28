Yaşam
Trendeki yolculara bahçesini açtı28 Eylül 2019 Cumartesi 12:52 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 13:02
80 yaşındaki Mehmet Taştan, Erzincan'da kısa süreli duran Doğu Ekspresi yolcularına elma ikram etti.
Kars'tan Ankara’ya gitmek için yola çıkan Doğu Ekspresi, Erzincan'ın Kemah mevkiinde kısa süreli durdu.
80 yaşındaki Mehmet Taştan, evinin önünde duran trenin yolcuları için bahçesinden elma topladı ve ikram etti.
Yolcularla Mehmet Taştan arasında geçen samimi sohbet kameraya yansıdı. Eşinin hasta olduğunu ve İstanbul'da tedavi gördüğünü söyleyen Taştan, tren gidene kadar yolcularla sohbet etti.
Haber: Nurya Yardımcı
Kamera: Mikail Sevinç