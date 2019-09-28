Kars'tan Ankara’ya gitmek için yola çıkan Doğu Ekspresi, Erzincan'ın Kemah mevkiinde kısa süreli durdu.

80 yaşındaki Mehmet Taştan, evinin önünde duran trenin yolcuları için bahçesinden elma topladı ve ikram etti.

Yolcularla Mehmet Taştan arasında geçen samimi sohbet kameraya yansıdı. Eşinin hasta olduğunu ve İstanbul'da tedavi gördüğünü söyleyen Taştan, tren gidene kadar yolcularla sohbet etti.

Haber: Nurya Yardımcı

Kamera: Mikail Sevinç