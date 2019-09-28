Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerine yönelik farkındalık oluşturulması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için ustalar tarafından hasır işleme, dokuma ve yün keçe dokuma eğitimleri verildi.

Önümüzdeki aylarda da aşçılık, bakır ve seramik konusunda ustalar, kursiyerlerle buluşacak.

[Fotoğraf: AA]

Kursiyerler yaşayarak öğreniyor

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirin Eronat, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında her ay çeşitli meslek dallarından ustaları, kursiyerlerle bir araya getirdiklerini söyledi.

Daha önce hasır işleme ve dokuma alanında ustaların bilgilerini aktardığını, bu ay da yün keçe dokuma konusunda kursiyerlere eğitim verildiğini anlatan Eronat, "Kursiyerler görerek, yaşayarak daha güzel öğreniyor. Yıl boyunca etkinliğimiz devam edecek. Unutulmaya yüz tutmuş sanatların gelecek nesillere aktarılması, öğretilmesi ve yaşatılması amaçlanıyor" dedi.

Eronat, bu çalışmalar sayesinde kursiyerlerin meslek edinmesinin sağlandığını belirterek, kursiyerlerin ilgisi ve yetenekleri doğrultusunda yeni istihdam alanlarının oluşturulduğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Unutulmaya yüz tutan meslekleri gündeme getirmek istiyoruz"

Yün keçe dokuma ustası Mine Çelikkol, Olgunlaşma Enstitüsünde, el sanatları bölümünde usta öğretici olarak çalıştığını, kursiyerlere yün keçe çalışmasıyla ilgili bilgi aktardığını söyledi.

Bu çalışmada koyun ve devetüyünden elde edilen yünleri farklı tekniklerle kumaş haline getirdiklerini vurgulayan Çelikkol, şöyle konuştu:

"Kumaşları; süsleme, aksesuar, çanta ve seccadelerde kullanıyoruz. Günümüzde çok yaygın değil. Amacımız eskiyi yaşatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak. Unutulmaya yüz tutan meslekleri gündeme getirmek istiyoruz. Bu meslekleri kursiyerlere tanıtıyoruz."

"Kadınlar kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor"

Kursiyerlerden Mekiye Büyükhan, yaklaşık 9 yıl önce Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılmaya başladığını, çıraklık belgesini aldıktan sonra da usta öğretici olarak çalıştığını belirtti.

Sürekli kendisini geliştirdiğini ve çeşitli kurslara katıldığını söyleyen Büyükhan, "Bu tür çalışmalar sayesinde kadınlar kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor, aile ekonomisine de katkı sunuyorlar. Bu etkinliğe de ustalardan daha fazla bilgi edinmek için katıldım" dedi.

Kaynak: AA