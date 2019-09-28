Erciş'e has, iri taneli, ince kabuklu kara üzüm...

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış bir meyve.

[Fotoğraf: Necmettin Karaca]

3 bin yıllık endemik üzüm, Van'daki Urartu mezarlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Ölü hediyesi olarak verilen tabak içerisinde bulunan üzümün, karbon testi sonucu Erciş üzümü olduğu keşfedildi.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde, Erciş üzümünün lezzetinden ve ilçede bulunan büyük üzüm bağlarından bahsediliyor.

İlçede hala üzüm bağı yetiştiriciliği ve pekmez yapılıyor.

[Fotoğraf: Necmettin Karaca]

Erciş üzümü yöre için önemli bir değer

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Ruhan İlknur Gazioğlu Şensoy, Erciş üzümünün yöre için önemli bir değer olduğunu söylüyor.

"Yörede üzüm yetiştiriciliğine ait ilk örnekler, Urartu dönemine kadar ulaşıyor. Yine o döneme ait, Van-Erciş kara yolu Karataşlar mevkiinde, blok kayalar üzerine yazılmış kitabeler var. Bunlar, Urartulara ait bağcılık kültürünü kanıtlayan belgeler niteliğinde."

[Fotoğraf: Necmettin Karaca]

Çivi yazısıyla yazılmış olan kitabelerde, şunlar yer alıyor:

"Tanrı Haldi’nin büyüklüğü ile Sarduri Argiştioğlu, bu üzüm bağlarını yaptırdı. Hiç kimse Sarduri’nin üzüm bağından çalmasın. Her kim çalarsa versin. Her kim ki bu asmalara zarar verirse, Tanrı Haldi, Tanrı Teyşeba Tanrı Şivini (ve bütün) tanrılar onu güneşin altında kavursun.

Haldi’nin büyüklüğüyle Sarduri Argiştioğlu der ki... Tanrı Haldi bana krallığı verdiği zaman atalarımın kralı yerine çıktım. Aynı yıl bir diktirme (üzüm bağı) yaptırdım. Sarduri, Tanrı Haldi’nin büyüklüğüyle, güçlü kral, büyük kral, dünyanın kralı, krallar kralı Tuşba şehrinin hükümdarıdır."

Haber: Necmettin Karaca