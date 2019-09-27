Güçlü Okulum Güçlü Ülkem...

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yürütülen bir projenin adı. Proje kapsamında, Alpaslan Ortaokulu bahçesinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Kurum amirleri ve 235 öğrenci, dev Türkiye haritası oluşturdu ve bir süre kitap okudu.

Alpaslan Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Yaşasın, proje kapsamında okulda çeşitli ve örnek etkinlikler hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de kitap okuma etkinliği olduğunu söyledi.

"Faydalı ve örnek bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Bu etkinliğimize katılım sağlayan ilçe kaymakamımız ve ilçe protokolümüze teşekkür ediyoruz. Güçlü Okulum Güçlü Ülkem, 2023 eğitim vizyonuna uygun ulusal standartlarda uygulanmaya koyulabilecek iyi bir proje olduğu kanaatindeyim."

Öğrencilerden Sevgi Nazlı, "Bugün Türkiye haritası çizdik, kitap okuduk. Çok güzeldi günümüz. Kitap okumanın faydaları çoktur. Bu sayısız etkinlimizden biriydi. Herkese kitap okumasını tavsiye ediyorum" dedi.

Haber: Özkan Olcay