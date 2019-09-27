Arıların en büyük düşmanı arı kuşu... Bu kuşlar, özellikle sonbahar aylarında arıları yiyerek kovanlara büyük zarar veriyor.

Osmaniye'de arı kuşlarıyla mücadele için yeni bir proje geliştirildi. Atmaca, şahin ve doğan gibi yırtıcı kuşların çıkardığı sesler kaydedildi. Kovanların yanına yerleştirilen hoparlörlerle bu sesler dışarı verildi. Böylece arı kuşları kovanların olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekolojik denge açısından büyük önem taşıyor

Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, önceden arı kuşu katliamı yaşandığını söyledi.

"Biz bu denemeyle arı kuşunun, yakınlarda bir yırtıcı kuşun sesini aldığında tedirgin olduğuna şahit olduk. Şu anda bundan verim aldık."

Bal arısı üreticisi Cihat Çolakerol, yıllardır arıcılıkla uğraştıklarını anlatarak, "Arılarımızı yaylalardan getirdiğimiz dönemlerde, genelde eylül aylarında, arı kuşu arılarımıza ciddi zararlar veriyor. Biz de avlanması da yasak olduğu için böyle bir yöntem bulduk" dedi.

Arı kuşlarının varlığı, ekolojik denge açısından büyük önem taşıyor. Kuşlar, yaban arısı, eşek arısı, kelebek, sinek, ağustos böcekleri ve çekirge gibi istilacı hayvanları yiyerek, kovanlara zarar vermelerini engelliyor.

Haber: Hanifi Dörtgöz