"Zilli top" ile oynanan goalball, görme yetisi olmayanlara umut ışığı oluyor. Görme engellileri sosyal hayata ve spora kazandırmayı amaçlayan goalball, ilk günden beri popülaritesini giderek artırıyor. Goalball, bugün tüm IBSA (Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu) üyesi ülkelerde oynanmaya devam ediyor.

Bu sporda büyük başarılara imza atan Türkiye Goalball Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Konya Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezinde kampını tamamladı.

2015 yılında kazanılan Avrupa şampiyonluğunu bu yıl da tekrarlamak isteyen Milli Takım, 4-14 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Rostock kentinde düzenlenecek Goalball Avrupa Şampiyonası için günde çift idmanla 4 saat çalışarak hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Takım’da bulunan oyuncular genelde memurlardan oluşuyor. Takımda avukat, sağlık personeli ve öğretmenler de var.

[Fotoğraf: Getty Images]

“Dünyada ses getirdik”



İnek boynuzunun çarpması sonucu görme engelli olan ve yaklaşık 12 yıldır ay-yıldızlı formayla mücadele eden takım kaptanı Hüseyin Alkan, şunları söyledi:

"Bu şer gibi görünen bir durum. Ama benim için hayır oldu. Avrupa şampiyonluğunu hedefleyecek kadar üst düzey noktaya geldim. Eğitimi tamamlamış, sporla ayakları yere basan engelli bir birey olarak olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Aileler çocukları engelli olduğu için eve kapatmamalı, engelli çocuğu olduğu için üzülmemeli. Bu ülkede her insanın üzerine düşen görevleri var. Biz engellilerin de görevi var. Toplumda farkındalık oluşturmak adına mücadelemizi sürdürmeliyiz. Her engelli birey spor ya da hayatın her alanında üst düzey noktaya gelebilir.”

Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak Londra’da Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandıklarını hatırlatan Alkan, ”2015 yılında ise Avrupa şampiyonu olduk. Takım sporlarında üçüncü kez Paralimpik Oyunları'na hak kazanan ilk takım biz olduk. Amerika’da inandık ve hedefimiz olan Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandık. Finale kadar namağlup 8’de 8 yaptık ve son maçımızda gruplarda yendiğimiz Litvanya’ya yenildik. Şimdi önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. 2015 yılında Finlandiya’da şampiyonluğumuz vardı. Bunu tekrar başarmak istiyoruz. Goalball Erkek Milli Takımı olarak dünyada ses getirmiş bir ülkeyiz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bu zamana kadar iki kez olimpiyatlarda birinciliği elimizden kaçırdık. Bu kez kaçırmayacağız” dedi.

[Fotoğraf: Getty Images]

Hedef 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları



Goalball Erkek Milli Takımı Antrenörü Mustafa Basmacı, temmuz ayında ABD'nin İndiana eyaletinde gerçekleşen Dünya Yaz Oyunları'nda ikinci oldukları ve 2020'de Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunlara katılmaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Basmacı, şöyle konuştu:

''Dünya Yaz Oyunları'na toplam 14 ülke katıldı. Biz 13 takım arasından finale kadar çıkmayı başardık. Son maçımızda Litvanya’ya yenilerek ikinci olduk ve Tokyo 2020 kotamızı aldık. Mağlup da olsak kotayı almak gurur verici bir durum. 2020 yılının 28 Ağustos tarihinde inşallah oyuncularımızla beraber Tokyo’da Paralimpik Oyunları'nda derece alıp memleketimizi ödüllendireceğiz. Bunun yanında 4 Ekim’de Almanya’nın Rostock kentinde Avrupa Şampiyonası var. Orada da şampiyon olursak bu kota alışımızı süsleyeceğiz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. İlk hedefimiz Avrupa şampiyonası ondan sonra ise hedefimiz Paralimpik Oyunları.”

[Fotoğraf: Getty Images]

Baş antrenör Salih Reçber, görme engellilere yönelik yapılan goalball sporunun dünyada 50 yıldır oynandığını, Goalball sporunun Türkiye'de 15 yıldır sürekli geliştiğini belirtti. Türkiye'nin dünyada 70 ülke arasında başarısıyla 2'nci sırada yer aldığını vurguladı.

Rençber, dünyadaki tüm milli takımların birbirlerini çok iyi tanıdıklarını ve hamlelerini artık ezberlediklerinden dolayı yeni strateji geliştirdiklerini söyledi. Takıma genç oyuncu Tuncay Karakaya’yı dahil eden Milli Takım, Karakaya’nın maçlarda rakipleri tarafından hamleleri bilinmediği için son maçlarda büyük avantaj sağladığını belirtti.

İstiklal Marşımızın okunması unutamayacağım bir gurur tablomdur



Ekrem Gündoğdu ise goalball sporuyla tanışma sürecini şöyle anlattı:

“Goalball’a Mithat Enç Özel Görme Engelliler okulunda beden eğitimi öğretmeni Osman Karalı’nın yönlendirmesi ile başladım. Yaklaşık 9 senedir milli takımda ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. 2015’de Avrupa Şampiyonu olduğumuzda Türk bayrağımızın açılması ve İstiklal Marşımızın okunma anı beni çok etkiledi. Hayatımda unutamayacağım bir anımdır. O döneme kadar olan sakatlık, rahatsızlık, psikolojik rahatsızlık ve bütün zorluklar bir anda muazzam ötesi anlatılması güç bir hazza dönüştü. İstiklal Marşımızın okunması unutamayacağım ve defalarca yaşamak istediğim bir duyguydu.“

[Fotoğraf: Getty Images]

Goalball nedir?



Goalball kaleye şut atılan top manasına gelen İngilizce bir terim. 1946 yılında Avusturyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sett Renidle tarafından, savaşta görme yetilerini kaybeden savaş gazilerinin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla icat edildi.

Oyun, dünyaya 1976 yılında Kanada’daki Toronto Paraolimpiyat Oyunları’nda tanıtıldı. İlk dünya şampiyonası 1978 yılında Avusturya'da gerçekleştirildi. O günden bu güne her dört yılda bir gerçekleştirilmeye devam ediyor.



Nasıl oynanır?

Görme derecelerine göre kendi aralarında sınıflandırılan oyunculara, hiç görmeyen arkadaşları ile eşitlik sağlanması için gözlerine siyah bant takılıyor. Üçer kişilik iki takım ile oluşturuluyor. Her takımda en fazla üç yedek oyuncu oluyor.

Oyun, bir orta çizgisiyle ikiye bölünmüş dikdörtgen biçiminde bir voleybol sahasında oynanıyor. Goller sahanın her iki ucuna atılıyor. Zilli bir topla oynanan oyun (bell ball) amacı, karşı tarafın savunmasına karşı, her takımın topu yuvarlayarak rakibin kale çizgisinden geçirmesi.

Saha özel bantlarla çiziliyor ve bu bantların altına ip yerleştiriliyor. Bu ipler sayesinde oyuncular sahanın içinde yerlerini bulabiliyor. Ayrıca oyuncuların sahanın hangi bölgesinde olduğunu anlamalarına yardımcı olacak küçük ipli çizgilerde var.

Oyun başladıktan sonra ses olmaması ise birinci kural. Gelişen işitme yeteneği, görme engellilerin hafif frekans değişikliklerini algılayarak hareketleri takip etmelerini sağlıyor. Oluşacak en ufak ses dalgası dikkatlerini dağıtmaya yetiyor. Bu nedenle hakem düdüğü çaldıktan sonra “ses kuralı” başlıyor.