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Yaşam
AA 04.10.2026 13:32

TEKNOFEST, Şanlıurfa turizmini hareketlendirdi

Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve savunma sanayisinin yanı sıra turizm sektöründe de hareketlilik oluşturdu.

TEKNOFEST, Şanlıurfa turizmini hareketlendirdi
[Fotograf: AA]

TRT'nin iletişim paydaşı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, arkeoloji ve gastronomisiyle öne çıkan kentin bilim ve teknoloji alanında çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

TEKNOFEST dolayısıyla kentte güzel bir hafta yaşandığını belirten Aslan, festivalin 5 gün boyunca Şanlıurfa'nın bilim, teknoloji, gastronomi, arkeoloji ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Festival dolayısıyla kentte yoğun bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını aktaran Aslan, özellikle çevre illerden ve farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerin konaklama sektörünü hareketlendirdiğini dile getirdi.

TEKNOFEST'te son gün heyecanı
TEKNOFEST'te son gün heyecanı

TEKNOFEST, turizm sezonunu uzattı

Kentte 30 Eylül-4 Ekim arasında düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu nedeniyle bütün otellerin dolduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST'e baktığımız zaman sadece konaklamayı değil, yiyecek içecek sektörüne, taşımacılığa, belki onlarca sektöre doğrudan etkisini görüyoruz. Sadece Şanlıurfa açısından değerlendirmemek gerekir. TEKNOFEST çevre illerin de turizm hareketlenmesine, yiyecek içecek işletmelerinin dolmasına neden oldu diyebiliriz.

TEKNOFEST'in bu yoğunluğu nedeniyle Şanlıurfa'daki konaklama gün sayımız arttı. Şanlıurfa'daki turizm sezonumuz aralık ayına kadar sarkmış oldu."

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