3,1 milyon anne adayı gebe okullarında doğuma hazırlandı

"1-7 Ekim Normal Doğum Haftası" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, anne ve bebek sağlığının korunması, gebelikten lohusalığa kadar anne adaylarının desteklenmesi ve doğum sürecinin güvenli ve nitelikli şekilde yürütülmesi amacıyla kapsamlı sağlık hizmetleri sunuluyor.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında anne adaylarının doğuma hazırlanması, gebeliklerinin düzenli takip edilmesi ve özellikle yüksek riskli gebelerin doğum sonrasında da yakından izlenmesi amacıyla "Gebe Okulları", "Anne Dostu Hastane Programı" ve "Her Gebeye Ebe" uygulamaları yürütülüyor.

Anne adaylarının doğum sürecine ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmak, anne adaylarına bilgi ve danışmanlık veren ve gebelik izlemlerini yapan sağlık personelinin doğuma hazırlık konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak amacıyla "Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimleri" düzenleniyor.

Milyonlarca anne adayına doğum ve ebeveynlik eğitimi

Gebe Okulu Programı kapsamında tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmaları hedefleniyor.

Anne ve baba adaylarına normal doğum, ağrı yönetimi ve ebeveynlik rollerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırılıyor.

Gebe okullarında 2023'te 772 bin 236, 2024'te 1 milyon 22 bin 738, 2025'te 939 bin 538 gebeye eğitim verildi. 2026'nın ilk 6 ayında ise 397 bin 658 gebeye ulaşıldı.

Böylece 2023'ten 2026'nın ilk 6 ayına kadar Gebe okullarında toplam 3 milyon 132 bin 170 gebeye eğitim verildi.

Gebelerin yüzde 99,8'ine gebelik izlemi

Anne ve bebek ​​​​​​​sağlığının korunması amacıyla yürütülen doğum öncesi bakım programı kapsamında gebelerin düzenli izlemleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 2024'te gebelerin yüzde 99,6'sına en az bir kez, 2025'te yüzde 99,8'ine ve 2026'nın 8 ayında yüzde 99,8'ine izlem yapıldı.

Lohusaların izlemlerinde de yüksek oranlara ulaşıldı. 2024'te lohusaların yüzde 99,7'sine en az bir kez, 2025 ve 2026'da yüzde 99,8'ine izlem gerçekleştirildi.

"Her Gebeye Ebe" uygulamasıyla danışmanlık

Anne adaylarının annelik yolculuğunda yalnız bırakılmaması amacıyla yürütülen "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında gebeliğinin son üç ayına giren anne adaylarına doğuma hazırlık konusunda danışmanlık veriliyor.

Yüksek riskli gebelik tanısı alan gebelerin 20. haftadan itibaren takibi, yönlendirilmesi ve lohusalık dönemlerinde yakından takip edilmesi amacıyla "Koordinatör Ebe" uygulaması başlatıldı.

Koordinatör ebeler aracılığıyla 2025'te 438 bin 864, 2026'nın 8 ayında 511 bin 290 gebeye birinci basamak sağlık kuruluşlarında danışmanlık hizmeti verildi.

İlk gebeliğinin son üç ayında bulunanlar, yüksek riskli gebeler ve gebeliği riskli olan lohusalar, koordinatör ebeler tarafından evlerinde de ziyaret ediliyor. Bu kapsamda toplam 48 bin 88 gebeye ev ziyareti yapıldı.

Anne adaylarına mobil uygulamayla destek

Annelerin doğru bilgiye kolay erişebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Annelik Yolculuğu Mobil Sağlık Uygulaması" da geliştirilerek ücretsiz kullanıma sunuldu.

"Gebelik", "Doğum", "Lohusalık ve Bebek" ana menülerinden oluşan uygulamada ayrıca "Kilo Takibi", "Bebeğime İsimler", "Doğum Çantası" ve "Blog" bölümleri yer alıyor.