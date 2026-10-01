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Yaşam
TRT Haber 01.10.2026 15:00

Amasya'da 52 sene sonra gelen mutluluk

Amasya’nın Halifeli köyünde 52 yıl önce hayatlarını birleştiren Sami ve Seçmen Taşdemir çifti, maddi imkânsızlıklar ve ailelerin anlaşamaması nedeniyle yapamadıkları düğünü, 70 yaşında gerçekleştirdi.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

Amasya’nın Halifeli köyünde 52 yıl önce evlenen Sami ve Seçmen Taşdemir, ailelerin anlaşamaması ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle düğün yapamadı.

Çift, geçen yıllarda çiftçilik ve besicilik yaparak hayatlarını sürdürürken iyi günde ve kötü günde birbirlerinin yanında oldu.

Ancak gençliklerinde yarım kalan düğün hayalleri, yıllar geçmesine rağmen hiç unutulmadı.

Amasya'da 52 sene sonra gelen mutluluk

52 yıl sonra düğün kararı

Taşdemir çifti, akrabalarının düğününde düğün heyecanını yaşayınca, 52 yıl önce gerçekleştiremedikleri hayallerini tamamlamaya karar verdi.

Çocukları ve torunlarının da desteğiyle kısa sürede hazırlıklara başlandı; davul bulundu, müzisyen ayarlandı ve köyde düğün telaşı başladı.

70 yaşındaki çift, böylece 52 yıllık evliliklerinin ardından ilk kez kendi düğünlerinde gelinlik ve damatlık giydi.

Amasya'da 52 sene sonra gelen mutluluk

Mutluluklarını çocuklarıyla paylaştılar

Davul ve zurna eşliğinde oynayan Sami ve Seçmen Taşdemir, yarım asrı aşan birlikteliklerini aileleriyle birlikte kutladı.

Yıllar önce gerçekleştiremedikleri düğün, bu kez çocukları ve torunlarının mutluluğuyla tamamlandı.

Taşdemir çiftinin 52 yıl sonra yaptığı düğün, ertelenen hayallerin gerçekleşmesi için hiçbir zaman geç olmadığını gösterdi.

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
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