Amasya'da 52 sene sonra gelen mutluluk

Amasya’nın Halifeli köyünde 52 yıl önce evlenen Sami ve Seçmen Taşdemir, ailelerin anlaşamaması ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle düğün yapamadı.

Çift, geçen yıllarda çiftçilik ve besicilik yaparak hayatlarını sürdürürken iyi günde ve kötü günde birbirlerinin yanında oldu.

Ancak gençliklerinde yarım kalan düğün hayalleri, yıllar geçmesine rağmen hiç unutulmadı.

52 yıl sonra düğün kararı

Taşdemir çifti, akrabalarının düğününde düğün heyecanını yaşayınca, 52 yıl önce gerçekleştiremedikleri hayallerini tamamlamaya karar verdi.

Çocukları ve torunlarının da desteğiyle kısa sürede hazırlıklara başlandı; davul bulundu, müzisyen ayarlandı ve köyde düğün telaşı başladı.

70 yaşındaki çift, böylece 52 yıllık evliliklerinin ardından ilk kez kendi düğünlerinde gelinlik ve damatlık giydi.

Mutluluklarını çocuklarıyla paylaştılar

Davul ve zurna eşliğinde oynayan Sami ve Seçmen Taşdemir, yarım asrı aşan birlikteliklerini aileleriyle birlikte kutladı.

Yıllar önce gerçekleştiremedikleri düğün, bu kez çocukları ve torunlarının mutluluğuyla tamamlandı.

Taşdemir çiftinin 52 yıl sonra yaptığı düğün, ertelenen hayallerin gerçekleşmesi için hiçbir zaman geç olmadığını gösterdi.