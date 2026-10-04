Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 04.10.2026 09:28

TEKNOFEST'te son gün heyecanı

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu son gününde yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinlikle tamamlanacak.

TEKNOFEST'te son gün heyecanı

TRT'nin İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen festival, bu yıl Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu ismiyle gerçekleştiriliyor.

Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST, son gününde yine yerde ve gökte birçok gösteriye ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST'te son gün heyecanı

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı dev organizasyon, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde bugün Türk Yıldızları son kez gökteki yerini alacak.

ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunacak.

TEKNOFEST'te son gün heyecanı

Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak.

Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.

ETİKETLER
TEKNOFEST Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Türksat 7A'da üretim süreci yıl sonundan önce başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:29
Türksat 7A'da üretim süreci yıl sonundan önce başlayacak
00:49
Milli Savunma Bakanı Güler ve TSK komuta kademesi TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti
00:42
İçişleri Bakanı Çiftçi, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret etti
00:32
TEKNOFEST Güneydoğu'da birinci olan gençler projeleriyle geleceğe hazırlanıyor
01:11
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın üreten bireyler olmasını çok önemsiyoruz
01:13
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
Türk Yıldızları'ndan TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
TEKNOFEST'in yeni yıldızı "isot" hem mayın tarıyor hem halay çekiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ