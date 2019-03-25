Çalışmalarında anıtsal tarza ağırlık veren Azeri tasarımcı Nijat Kadirov, Atatürk, Şeyh Şamil, Fatih Sultan Mehmet, Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun gibi tarihi şahsiyetin figürünü yüzüğe işliyor.

Azerbaycan'ın Göyçay şehrinde doğan Kadirov, ressam dedesi sayesinde resim ve heykelle tanışarak 12 yaşında babasının çocukluk arkadaşının yanında kuyumculuğa başladı.

Zamanla mesleğinde kendisini geliştiren genç tasarımcı, çalışmalarını 10 yıldır "yetenekli insanların bulunduğu dev bir havuz" olarak nitelendirdiği İstanbul'da sürdürüyor.

Tasarladığı figürleri "negatif teknik" ile oyarak işlediği taşlarla yüzüklere aktaran Kadirov'un koleksiyonları Azerbaycan, Türkiye, İtalya ve İsveç'te gibi ülkelerde sergileniyor.

"Yüzüklerin Michalengelo'su"

Kadirov, ressam olan dedesine özenerek çizim yapmaya başladığını söyledi.

Daha sonra heykeltıraşlığa da merak sardığını anlatan Kadirov, "Küçük ebatta heykeller yapıyordum, sonradan bu çalışmaları kuyumculukla harmanladım. Azerbaycan'da çalışmalarımı değerlendiren bir gazeteci 'Yüzüklerin Michalengelo'su' benzetmesi yaptı" dedi.

Taşı "negatif teknik" ile oyarak figür çıkardığını söyleyen Kadirov, şöyle konuştu:

"Eski Roma'da kuyumcuların akik üzerine yaptığı negatif oymalarını gördüm. Bunu da Türkiye'de görme imkanı buldum. Deneme yanılma yöntemiyle istediğim figürleri oluşturabildiğimi keşfettim. Genelde anıtsal tarzda ürünler yapıyorum, Türk mitolojisini kullanıyorum."

Değerli taş ve madenlerle tasarım

Nijat Kadirov, elmas, safir, kuvars, firuze, yakut gibi değerli taş, gümüş, altın gibi değerli madenlerle çalıştığını belirtti.

Kadirov, işlerine hayran olduğu tasarımcılar bulunduğunu anlatarak, "Örnek aldığım kişi sayısı git gide artıyor. Hedefim, bu sektörde bir marka haline gelebilmek. Yaptığım işlerin evladiyelik statüde olmasını istiyorum. Bir kişi ürünü aldığı zaman çocuğuna bıraksın, nesilden nesle miras kalsın istiyorum. İnsanlar onu alırken geleceğe dönük, bir tarihi esere sahip olmuş gibi hissetsin istiyorum" dedi.

Bazen bir yüzük üzerinde 1-1,5 ay çalıştığını anlatan Kadirov, şunları söyledi:

"A'dan Z'ye el emeği var, tasarımından son noktaya kadar. Bir şeyden etkileniyorum, tarihi eser okuduğumda, bir kahramana rastladığımda aklıma takılıyor, araştırma yapıyorum. Bazen bir ay araştırma yapıp hakkındaki efsaneleri, türküleri dinliyorum, sonra ürün ortaya çıkıyor."

Kaynak: AA