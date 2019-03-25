44 yaşındaki Laura Vatandaş, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşıyor. 20 yıl önce iş için Romanya’da bulunan Göksel Vatandaş'a aşık oldu, hayatının akışı değişti.

Aşkı için dinini değiştiren, ülkesini ve ailesini geride bırakan Laura, İstanbul'a yerleşti. Eşinin iş yoğunluğunun artması üzerine kolları sıvadı. İlk başlarda zorlansa da bir süre sonra başarılı bir tornacı oldu.

Laura, eşinin yardımıyla tornacılık mesleğini öğrendiğini söyleyerek, "Eşimle tanıştıktan sonra her şeyi öğrenmeye başladım, devamlı onun yanında oldum." dedi.

Vatandaş çifti, 4 yıl önce şehir hayatından bunalıp Marmaris’e yerleşme kararı aldı. Beldibi Sanayi Sitesi'nde torna tesviye işleri üzerine bir dükkan açtılar.

Göksel Vatandaş eşinin 20 senedir kendisine destek verdiğini belirterek, karısının kendisine olan desteğini "Kadınların sanayide çalışamayacağı gibi bir algıyı tersine çevirdik. Kadınların başaramayacağı bir şey yok." sözleriyle dile getirdi.

Sanayi esnafının çok sevip saydığı ve yenge lakabını taktığı Laura, işine de tutkuyla bağlı.

Laura, ömrü yettiği sürece eşiyle sanayide torna tesviye işinde çalışmakta kararlı.

Kaynak: TRT Haber