İşitme, konuşma ve görme engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadığı sıkıntılar İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Beyaz Masa’nın “Gözüm Kulağım İstanbul” projesiyle aşılıyor. Engelliler, otobüs saatlerinden tercümanlık desteğine kadar birçok konu hakkında görüntülü ve sesli yardım alabiliyor.

Amaç, engelsiz İstanbul

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran ödüllü projeyi Beyaz Masa ALO 153 Çağrı Merkezi Şefi Samet Adiloğlu şöyle anlatıyor:

“Gözüm Kulağım İstanbul, 2017’de projelendirdiğimiz ve 2018’de de hayata geçirdiğimiz bir çalışma. Bu çalışmada amacımız engelli vatandaşlarımıza günlük hayatlarında engelsiz bir İstanbul sunabilmek ve kendilerine her konuda yardımcı olabilmek.”

Hem görüntülü hem de sesli iletişim

Bunun için “Gözüm Kulağım İstanbul” uygulamasını akıllı telefonlara yüklemek yeterli. Böylece ALO153 Çağrı Merkezi’ne direkt olarak ulaşılıyor. Yine uygulamada yer alan Web Chat ile de yazışarak yardım alınabiliyor.

Sistemde özel olarak hazırlanan görüntülü ve sesli bir uygulama bulunuyor. İşitme ve konuşma engelliler, herhangi bir yönlendirme menüsüne ihtiyaç duymadan işaret dili bilen personelle görüntülü iletişim kuruyor. Görme engelliler ise bu uygulamadan sesli olarak faydalanıyor.

Çağrı merkezinde engelli vatandaşlara geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Örneğin alışveriş sırasında aldığı sütün son kullanma tarihini okuyamadığı için çağrı merkezini arayan engelli vatandaşlar bile oluyor. Ama ağırlıklı olarak ulaşım konusunda yardım istediklerini belirten Adiloğlu, “Görme engelli bir vatandaşımız bir yerden bir yere gitmek istediğinde otobüsün ne zaman geleceğini öğrenmek için bizi arayabiliyor. Bize durağı gösteriyorlar. Göstermiş olduğu durağın kodu üzerinden otobüsün nerede olduğunu, ne zaman geleceğini ve kaç durak sonra istediği durağa varabileceğini söylüyoruz” diyor.

Tercümanlık hizmeti

7 gün 24 saat hizmet verilen çağrı merkezi tercümanlık hizmeti de sunuyor. “Duyma engelli bir vatandaşımız İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek istediğinde veya bir alışveriş yapmak isteğinde eğer karşısındaki kişiyle diyalog kuramıyorsa bizi arayabiliyor ve yardımcı oluyoruz.”

Bu iş için özel olarak eğitim alan 20 kişilik ekip, vardiyalar halinde çalışarak engelli vatandaşların kimi zaman gözü kimi zaman da kulağı oluyorlar.

“Gözüm Kulağım İstanbul” projesi, bugüne kadar yurt dışında ve yurt içinde aldığı ödüllerle başarısını kanıtlamış bir uygulama. Samet Adiloğlu, “Onlar mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz” diyor ve ekliyor:

“Beyaz Masa olarak engelsiz bir İstanbul sunacağımız vatandaşlarımızın her zaman yanındayız.”

Haber: Mine Yagıcı Çiftci

Görüntü: Serhan Sevin

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek