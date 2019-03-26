Atilla Mayda, 1936 yılında İzmir Ödemiş'te doğdu.

1963 yılından itibaren TRT Ankara Radyosu'nda ritim saz sanatçısı olarak göreve başladı.

80'li yıllarda 'Vee Atilla Mayda' ve ‘Haydaaa Atilla Mayda' replikleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim oldu. İsmi halkın dilinde şaşırma ifadesi olarak yer aldı. Mayda, 2001 yılında emekliliğe ayrıldı.

Atilla Mayda, son yolcuğuna Ankara'dan uğurlandı. Naaşı, Karşıyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: TRT Haber