1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulu "Wonderland Eurasia"da, ziyaretçilere 2 bin 117 oyuncakla keyifli vakit geçirme imkanı sunuluyor.

Şu ana kadar yüzde 95'i tamamlanan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Wonderland Eurasia'nın kalan kısımlarının ise 23 Nisan'a kadar tamamlanması planlanıyor.

Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, "20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği ve 31 Mart'a kadar ücretsiz olan Wonderland Eurasia'da 1 milyon 700 bin misafiri ağırladık" dedi.

Tema parkın ziyaretçi akınına uğradığını belirten Uzan, şöyle konuştu:

"En fazla rağbet edilenler sanal gerçeklik, dönme dolap, small Turkey gibi oyun alanları. Parkın yüzde 95'i açık durumda. Diğer yüzde 5'lik kısmı ise bir iki gün içinde açılacak. 23 Nisan'da açık alanlarımızın tamamını aktif edeceğiz. Açık alanları bitirdik. Sadece sertifika ve güvenlik önlemleri kaldı. 23 Nisan'da onları açtığımızda parkın tamamını açmış olacağız."

"Yurt dışından rezervasyon talepleri gelmeye başladı"

Dünyaca ünlü sanatçıların ilerleyen günlerde konserler vereceğini söyleyen Uzan, Wonderland Eurasia'nın ramazan öncesi ve sonrasında başkentte etkinliklerin en iddialı adresi olacağını söyledi.

Uzan, "Özellikle 23 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında ramazan ayından önce sürpriz sanatçı bombardımanı olacak, ramazan şenlikleri olacak. Fuar ve organizasyon şirketleriyle anlaştık, ramazan boyunca gerek sanatçı gerek organizasyon ve bazı el işleri noktasında hizmet vereceğiz. Misafirlerimizi memnun edeceğimizi düşünüyorum. Yurt dışından rezervasyon talepleri gelmeye başladı. Bu rezervasyonlar ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan yapılıyor. Rus basınını getirdik, parkımızı gezdirdik. Aşırı yoğunluğu gördüler, çok beğendiler. Umarım çok hızlı bir şekilde her şeyini daha iyiye götüreceğiz. Daha çok Rus, Avrupalı ve Orta Doğulu turist getireceğiz" dedi.

Kaynak: AA