Büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekare olan Ankapark, adeta sıra dışı bir dünya.

Diğer adı ise Wonderland Eurasia. Park, Selçuklu mimarisinden motifler taşıyan kapısını macera dolu bir keşfe açıyor.

Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden Ankapark'ta, bin 217 oyuncak var.

Tesisler içinde, 70 bin metrekarelik oyun çadırı, 14 dev roller coaster, sinema salonları, buz pisti, 30 bin kişilik konser alanı, açık ve kapalı aquapark, bowling salonları, 100 bin metrekarelik havuz bölümü, dinozor ormanı ve müzesi, dijital oyun salonları, yöresel lezzetlerin sergileneceği Osmanlı Sokağı bulunuyor.

Taş Devri'nden Selçuklu'ya, Osmanlı'dan teknoloji çağına kadar birçok kültürü barındıran park zamanda kısa bir yolculuk yaşatıyor.

Türkiye'nin kültürel değerlerini yansıtan tema parkta, ziyaretçilerini bekleyen bir dinozor ormanı var. 70 metre uzunluğuyla dikkat çeken dinozor için Guiness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapılacak.

Kurulan güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretecek park, yıllık 5 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mart'ta açılışını yaptığı Ankapark, 31 Mart'a kadar ücretsiz.

Haber: Nurya Yardımcı

Kamera: Bertuğ Ulukan

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu