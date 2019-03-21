Hayatı Paylaşanlar Derneği, Konya'da faaliyet gösteriyor. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rümeysa Değer'in de tek amacı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirmek. Bunun için yardımseverlerden oyuncaklar topluyor.

"Yüzlerindeki mutluluk bize yetiyor"

Okuldan arta kalan zamanlarında derneğin diğer görevlileri ile çalışmalar yürüten Değer, çocukları mutlu etmenin dünyanın en güzel duygusu olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahibi aileleri imkanlarıyla belirlediklerini belirten Değer, süreci şöyle anlattı:

"Boş zamanlarımda dernek başkanımızla beraber sokak sokak gezip yoksul ailelerin kaldığı evleri tespit ediyoruz. Ben genellikle çocuklar için oyuncak bulmaya çalışıyorum. Çocukların oyuncakları gördüklerinde yüzlerinde oluşan mutluluk bize yetiyor."

Değer, çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya daha çok önem verdiğini, yardımseverlerden kullanılmış da olsa oyuncak temin etmeye çalıştığını vurguladı.

"Geceleri rahat uyuyamıyorum"

Sadece Türkiye'deki değil, sığınmacı ailelerin çocuklarının da ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor Değer.

"Onların oyuncakları, yatacak yerleri veya yiyecek ekmekleri olmuyor. O hallerini görünce geceleri rahat uyuyamıyorum. Yetişkin insanlar hayatını bir şekilde sürdürebiliyor ama ayağında ayakkabısı bulunmayan, bir tane bile oyuncağı olmayan çocuklar için hayat daha zor. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum."

"Bir çocuğu sevindirmek ne kadar pahalı olabilir"

Yoksul ailelerin yardımına koşarken tarif edilmez mutluluklar yaşadığını aktaran Değer, şöyle konuştu:

"Evine birkaç defa gittiğim çocuklar beni görünce koşarak yanıma gelip sarılıyor. Giderken de öpüp uğurluyorlar. O çocuklar beni gördüğünde kendisine iyilik getireceğimi biliyor. İnsanlarla ilişkilerimi de geliştirmeye çalışıyorum. Empati kurarak onları daha iyi anlamaya çalışıyorum.

Benim gibi üniversitede okuyan arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum; hayat sadece sizin çevrenizde yaşananlardan ibaret değil, sizi mutlu etmeyen küçük şeyler, ihtiyacı olan çocukları dünyalar kadar sevindiriyor. Haftada ya da ayda bir kere bile olsa onları sevindirebilirsiniz. Bir çocuğu sevindirmek ne kadar pahalı olabilir ki."

İşten çıkınca sokak sokak yoksul aile arıyor

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Büyükdemir ise, yaklaşık 4 senedir faaliyette olduklarını, diğer üyelerle yoksul aileleri tespit edip eksiklerini gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Türk insanının çok yardımsever olduğunu ifade eden Büyükdemir, şunları kaydetti:

"Her akşam işten çıkıp iki saat boyunca yoksul aile tespiti yapabilmek için sokak sokak geziyorum. Yardıma ihtiyacı olan bir aileyi sosyal medya aracılığıyla duyurduğum zaman ya o gün akşam ya da ertesi gün ailenin eksiklerinin büyük kısmını tamamlamış oluyoruz. Aynı zamanda bir aylık gıda yardımını da yapıyoruz. Şu ana kadar bin 500 ailenin ihtiyacını karşıladık. Bana evleri nasıl bulduğumu soruyorlar.

Perdesi olmayan bir evin önünde durup, kapısını çalıyor, selam veriyorum. İçeriye girip bakıyorum, yüzde 90 ihtiyacı var. Bir mahallede ayağında ayakkabısı olmayan bir çocuğu takip edin. O sizi ihtiyaç sahibi eve götürür. Boş evde yatan aileler tespit ettik. Eşyalarını temin edene kadar sadece kartonun üzerinde yatan aileler vardı. Şu anda o ailelere düzenli gıda yardımı yapıyoruz."

Kaynak: AA