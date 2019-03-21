6 yıldır çalıştığı eczanede mesai arkadaşları ve müşteriler tarafından sevilen down sendromlu Fatih Albayrak'a hem geçen haftaki doğum günü hem de 21 Mart Down Sendromu Günü nedeniyle kutlama yapıldı.

Eczaneyi balonlarla süsleyen arkadaşları, mesaiye giden Fatih'i pasta keserek karşıladı. Gördüğü tablo karşısında mutlu olan down sendromlu Fatih, pastanın üzerindeki mumları üfledikten sonra arkadaşlarına teşekkür etti.

Fatih'i çocuk sevdiklerini anlatan eczacı Gülşen Çayırlı, "6 yıldır yanımızda çalışıyor. Geçen haftaki doğum gününü Down Sendromu Günü'nde kutlama kararı aldık ve kendisine böyle bir sürpriz yaptık. Fatih'in mutluluğu bizim için çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA