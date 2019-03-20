Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olan yaşlı nüfus, 5 yılda yüzde 16 arttı. 2018’de yaşlı nüfusu 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, geçen yıl yüzde 8,8'e yükseldi. Bunların yüzde 44,1'ini erkekler, yüzde 55,9'unu kadınlar oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yıllara göre yaşlı nüfus oranı tahmini şöyle sıralanıyor:

- 2023 yılında yüzde 10,2



- 2030 yılında yüzde 12,9



- 2040 yılında yüzde 16,3



- 2060 yılında yüzde 22,6



- 2080 yılında yüzde 25,6

Dünyada yaşlı nüfus oranları

TÜİK’in açıkladığı bir diğer istatistik ise dünyadaki yaşlı nüfus sayısı ve oranıydı. Dünyada toplam nüfus 7,5 milyarın üstünde. Bunların 680 milyon 204 bini ise yaşlı nüfusta yer alıyor.

184 ülkenin yer aldığı istatistikte, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako’ydu. Toplam nüfusu 30 bin 727 olan ülkede 10 bin 187 yaşlı yaşıyor. Bu da ülkenin yüzde 33,2’sinin yaşlı olduğu anlamına geliyor.

Monako’dan sonra ise listede Japonya yer alıyor. Japonya’nın nüfusunun yüzde 28,4’ü yaşlı.

Avrupa ülkelerinde ise yaşlı nüfus oranı genellikle yüzde 15’in üzerinde. Bazı ülkelerin yaşlı nüfus oranları ise şöyle:

- Almanya yüzde 22,4

- İtalya yüzde 21,7

- Danimarka ve Çekya yüzde 19,4

- Belçika yüzde 18,8

- İngiltere yüzde 18,2

- İspanya yüzde 18,1

Yüzde 10'un altında olan ülkeler

Dünyada yaşlı nüfus oranının yüzde 10'un altında olduğu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. 82 milyon nüfuslu Türkiye'de 7 milyonun üzerinde yaşlı insan yaşıyor. Bu da ülkemizin yüzde 8,8'inin yaşlı nüfusta yer aldığını gösteriyor.

Yüzde 7,3 ile Endonezya, yüzde 6,8 ile Azerbaycan, yüzde 6,4 ile Bangladeş, yüzde 4,3 ile Mısır, yüzde 2,6 ile Afganistan, yüzde 1,1 ile Katar, yaşlı nüfus oranının yüzde 10'un altında olan ülkeler arasında.

Yüzde 10'un altında kalan bir diğer ülke ise Hindistan. 1 milyar 296 milyon 834 bin nüfuslu Hindistan'da, Türkiye'nin toplam nüfusu kadar yaşlı yaşıyor. İstatistiklere göre, dünya nüfusu giderek yaşlanıyor.

Kaynak: TRT Haber, TÜİK