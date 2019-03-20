Gaziantep'teki bir ortaokulda başlatılan "İngilizce Haber Bülteni" projesi sayesinde daha önce İngilizce dersine ön yargıyla yaklaşan öğrenciler, bu dili konuşmak için birbirleriyle yarışır hale geldi.

İngilizce öğretmeni Soner Özyurt'un öncülüğünde Kıbrıs Ortaokulu'nda başlatılan İngilizce Haber Bülteni projesi kapsamında öğrenciler, stüdyo ortamına çevrilen sınıfta, kamera karşısına geçerek haber sunuyor. Böylece çocuklar, hem öz güven kazanıyor hem de eğlenerek İngilizce öğreniyor.

Sosyal medyada yayınlanan videoları izleyen okuldaki öğrenciler, ön yargıyla yaklaştıkları İngilizceyi öğrenerek, projeye dahil olmak istiyor.

İngilizce dersinin yanında matematik, Türkçe ve sosyal bilgiler dersleri de oyunlar eşliğinde işlendiği okuldaki sosyal projeler sayesinde öğrencilerin devamsızlık oranları azalırken, başarı seviyeleri de arttı.

"Başarı düzeyi artan öğrencilerimiz var"

Kıbrıs İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ökkeş Hançer, klasik eğitim anlayışının dışına çıkarak öğrencileri farklı alanlarda yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hançer, öğrencilerin derslere olan ilgilerini artırmak ve canlı tutmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini, bunlardan birinin de "İngilizce Haber Bülteni" olduğunu anlattı.

"Biz sadece akademik başarı olarak ilerlemeyeceğiz. Sporda, kültürde ve sanatta da ilerleyeceğiz. Kültür ve sanatın altyapısını da oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerine göre yönlendirilmesine destek oluyoruz. Bu etkinlikler sayesinde başarı düzeyi artan öğrencilerimiz var. Bu da bizleri çok çok sevindiriyor.

Bulunduğumuz mahalle biraz daha kenar bir semt. Daha önce okulumuzda devamsızlık yapan çok fazla öğrenci vardı. Öğrenciler kendilerini okula ait hissetmiyorlardı. Bu durumu önceden tespit ederek projeler üretmeye başladık. Projeler sayesinde öğrencilerimizin devamsızlığı azaldı, okula ilgileri ve başarıları artmaya başladı. Kaybedecek hiçbir öğrencimiz yok, hepsini kazanmak zorundayız."

"Çocukların okullarını gerçekten sevmeleri sağlanıyor"

Hançer, matematik, İngilizce, sosyal bilgiler, Türkçe gibi çeşitli derslerin eğlenceli hale gelmesi için çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir dersi sevmez ve inanmazsınız başaramazsınız. Matematiği oyunlaştırarak onların seviyesine inerek öğretmeye çalışıyoruz. Ailenin iş kaygısı varsa eğitim geriye atılıyor. Bunu sanayi odası ve sanayicilerle görüşerek işsiz olan velilerin çalışabilmesi için aracı olduk ve iş bulduk. Bu da öğrencilerin okuluna yansıdı. Çok güzel dönüşler var 'Allah razı olsun' diyorlar."

Kaynak: AA