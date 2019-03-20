Bitlis'in Tatvan ilçesinde, ata sporu okçuluk, açılan kursa katılan kadın kemankeşlerin (yay kullanarak ok atan kimse) elinde canlanıyor.

Kayı Okçuluk Spor Kulübü Tatvan Şubesinin açtığı kursa katılan kadınlar, burada Türk kültüründe önemli yere sahip okçuluğu öğreniyor.

"Gaza niyetine ya hak"

"Gaza niyetine ya hak" diyerek yaylara asılan kadın kemankeşler, hayatlarında ilk kez ok atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kursa katılmaktan memnuniyet duyan kadınlar, Şube Başkanı Kırgız gazi Ali Timur'un gözetiminde Tatvan Spor Salonu'nda haftanın 3 günü çalışıyor.

Timur, Jandarma Özel Harekat birliğinde 11 yıl görev yaptığını, 2 sene önce teröristlerle girilen çatışmada yaralandıktan sonra malulen emekli olduğunu söyledi.

Daha sonra Tatvan'da kalıp tarihi yaşatmak adına okçuluk kursu açtığını anlatan Timur, şöyle konuştu:

"Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan'ın desteğiyle ilçede şubemizi açtık. Çocuk, genç, kadın, erkek ayrımı yapmadan ata sporumuzu yaşatmak istiyoruz. Açtığımız kursa 20 kadın katılıyor. Bölgede kadınlara yönelik sosyal aktiviteler olmadığından kursumuz en çok kadın kemankeşlerden ilgi görüyor."

Timur, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kadınların ata sporuna merak salmasının güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "Ellerine yayları alan kadınlarımız adeta tarihi canlandırıyor. Artık kadınlarımızın da eli oka ve yaya değdi" dedi.

"Okçuluğu herkese tavsiye ediyorum"

Kişisel gelişim uzmanı, bir çocuk annesi kursiyer Kıvılcım Ural ise, ata sporunu yaşatmak için kursa katıldığını söyleyerek, "Bu kurs bana ve eşime terapi oldu. Keyifli ve unutulmaya yüz tutmuş bir spor dalı olduğu için burada olmaktan mutluyuz. Burada aile ortamı var. Okçuluğu herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA