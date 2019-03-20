10 yaşındaki Sude Ertekin, atına renginden dolayı "Bozoğlan" adını verdi. Sude, 2 yıldır neredeyse tüm gününü onunla geçiriyor.

Iğdır'ın Melekli beldesinde yaşayan Sude ile Bozoğlan'ın dostluğu yöre halkından da ilgi topluyor. Ayrıca, Sude'nin özellikle at üstünde ayakta durması görenleri şaşırtıyor.

Sabahın erken saatlerinde uyanıp atıyla ilgilendikten sonra okula giden ilkokul 4. sınıf öğrencisi Sude, okuldan dönünce atının bakımlarını yapıyor.

Bozoğlan ile zaman zaman kırsalda gezintiye çıkan Sude Ertekin, at sevgisinin bir kez ata binmesiyle başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Babam at almıştı. Beni bindirdi, o zaman çok heyecanlanmıştım. Ata bindiğim an neredeyse düşecek gibi olmuştum, işte o zaman at sevgim başladı. Ata bindiğimde kendimi çok mutlu, sanki göklerdeymişim gibi hissediyorum ve hiç korkmuyorum."

"Bozoğlan'ı bu kadar sevmesi beni çok mutlu ediyor"

Sude, günlük hayatında Bozoğlan'a çok büyük yer ayırdığını anlattı.

"Sabah uyandığımda önce ahıra gidip atıma saman, arpa verip onu seviyorum, okşuyorum, elimle yem yediriyorum. Akşam olduğunda tekrar aynı şeyleri yapıyorum. Onunla konuşuyorum, diyorum ki 'Bugün bunlar oldu, okulda şöyle eğlendim'. Yaşadıklarımı anlatıyorum, o da dinliyor. Rüyalarıma da giren atımı çok seviyorum."

Sude'nin babası Sezair Ertekin ise, kızının Bozoğlan ile arkadaş gibi sohbet ettiğini, akranları evcilik oynarken Sude'nin ise atla ilgilendiğini söyledi.

Ata binmenin çok zevkli aktivite olduğundan bahseden Ertekin, "Sude ile bir hayvana bu kadar bağlı olması yüzünden övünüyorum, Bozoğlan'ı bu kadar sevmesi beni çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: AA