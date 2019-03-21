İstanbul'da ticaretin en hareketli noktalarından biri Tahtakale.

Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehre gelen mallar, Eminönü ve Tahtakale çevresine inşa edilen ve kapan adı verilen hanlarda toplanıyordu.

İstanbul'da çok sayıda kapan bulunmasına rağmen en büyükleri Unkapanı, Yağkapanı ve Balkapanı olarak biliniyordu.

Sadece Balkapanı Han ayakta kaldı

Unkapanı bugün hala bulunduğu semte ismini verirken, Galata bölgesinde bulunan Yağkapanı Han'dan ise günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmadı.

Han özelliğini devam ettiren ve işlevini sürdüren tek kapan olan Balkapanı'nı ise bugün görebilmek hala mümkün.

Tahtakale'de bulunan Balkapanı'nın yapım tarihi tam olarak bilinmese de bin 500 yıllık bir geçmişi olduğu tahmin ediliyor.

Bizans döneminde mahzen olarak kullanılan ve İstanbul’un Fethi’nin ardından hana çevrilen Balkapanı Han, çıkan yangınlar ve geçirdiği değişimlere rağmen günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Bu yangınlar ve değişimler nedeniyle doğal yapısı bozulan han, günümüzde de ticaret için kullanılıyor.

İki katlı klasik bir kervansaray görünümünde olan Balkapanı Han, üzerleri kubbelerle örtülü 80 odadan oluşuyor.

Geçmişte balın, unun, yağın İstanbul'a dağıtıldığı, yüzyıllardır odalarında sayısız yaşam hikayesi barındıran Balkapanı Han'da günümüzde de farklı bir hikâye devam ediyor.

Hanın kırk yıllık misafiri

Bu hikayenin kahramanı Mevlüt Türkan.

70 yaşında olan Türkan 39 yıldır aralıksız olarak Balkapanı Han'da yaşıyor.

"Neden?" diye sorulduğunda "yalnız kalmak, yalnız yaşamak” olarak cevap veriyor.

1980 yılında eşinden ayrılan Mevlüt Türkan bir dönem hanın bekçiliğini yaptı.

Geçirdiği bir kaza sonrası ise bekçiliğe geri dönemedi.

Basit şeylerle mutlu olabilmek

Odasında kendi film arşivi olan Mevlüt Türkan sinema sevdalısı.

Ben-Hur, Spartacus, Kleopatra favori filmleri, Kirk Douglas, Yul Brynner, Gergoe Chakiris ise favori oyuncuları.

Basit şeylerle mutlu oluyor Mevlüt Türkan. “Denize girmek, manzara seyretmek, sohbet etmek”.

En çok da babadan kalma han odasında kendisiyle baş başa olmaktan memnun.

Tarihi hanın 40 yıllık misafiri olan Mevlüt Türkan hayatının sonuna kadar Balkapanı Han’da bulunan odasında yaşamaya devam etmeye kararlı.

Haber: Serhan Sevin

Görüntü: Serhan Sevin, İlyas Umut Özacar

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

