Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı Elazığ...

Şehirde, her yıl şubatın ortalarında başlayan ve nisana kadar süren doğumlarla ağılları dolduran kuzular, süt emmeleri için sabah ve akşam saatlerinde anneleriyle buluşturuluyor.

Annelerinden ayrı yerlerde tutulan kuzular, bulundukları ağılın kapısının açılmasıyla büyük heyecanla koşmaya başlıyor. Kuzuların yüzlerce hayvan arasından annesini kısa sürede bularak süt emmesi, renkli görüntüler oluşturuyor.

Özel bir anaokulu tarafından, değerler eğitimi kapsamında öğrenciler, anne ve yavrusu arasındaki sevgiyi anlamaları için merkeze bağlı Yemişlik köyüne götürülüyor. Öğrenciler, kuzuların anneleriyle buluşma anını heyecan ve ilgiyle izliyor.

Çocukların hayvanlarla buluşmasını istediler

Anaokulu Müdürü Aysel Kan, okul öncesi eğitimin amacının, ilköğretim çağına gelmemiş çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini, iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak ve onları temel eğitime hazırlamak olduğunu belirtti.

Bunun için çocukların duygusal gelişimine katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini anlatan Kan, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza kurumumuzda havyan sevgisini hem kitaplardan hem de görsel olarak anlatıyoruz. Ama bunlar sadece ekran görüntüsü olarak kalıyor. Çocukları buraya getirip canlı şekilde hayvanlarla buluşmalarını sağlamak birinci amacımızdı. İkinci amacımız da annelik duygusunu çocuklara göstermek. Çünkü çocukların dünyasındaki en önemli varlıkları anneleri. Hayvanlara bile bu duygunun bahşedilmiş olması, her kuzunun annesini kalabalıkta şaşırmadan gidip bulması, sevgiyle bir araya gelmeleri, çocukları bırakın bizleri bile çok etkiliyor."

Kuzuların annelerini bulmasına şaşırdı

Öğrencilerden Nilsu Demet Özgeç, ilk kez yakından gördüğü kuzuların, anneleriyle buluşma anını heyecanla izlediğini anlattı.

Annesini çok sevdiğinden bahseden Özgeç, "Kuzular annelerinin yanına gitti, annelerinden süt içti. Biz de onları çok sevdik, onlarla vakit geçirdik" dedi.

Öğrenci Muhammet İhsan Öztürk ise, koyunların birbirine çok benzediğini, kuzuların annelerini bulmasına şaşırdığını söyledi.

Kaynak: AA