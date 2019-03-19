Onlar, dostlukları pedal çevirerek pekiştiriyor. Ankara'daki buluşma mekanları ise, Eymir. Zorlu ama keyifli yolculuk orada başlıyor. Bisikletler yerinden çıkarılıyor, kasklar takılıyor ve dönsün pedallar...

İhtiyaç olan tek şey 2 kişilik bir bisiklet. Yolculukta yüzler hep gülüyor. Çünkü "eş" kelimesinin tam manada anlamı burada devreye giriyor. Görme engellilerin görmeyen gözü olan eşler, hem etrafı anlatıyor hem de bisiklet sürerken karşılaşabilecekleri engellere karşı komutlarla birlikte hareket ediyor.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, İzmir...

30 Ekim 2016 tarihinde hayata geçirilen ve "Eşpedal" adı verilen bu projede amaç, tandem bisikletlerle görme engellilerin şehirdeki mekansal engelleri aşarak çevresini keşfetmesi. Bisiklet ile engelsiz yaşam ideallerini savunmak, herkes için eşit, erişilebilir kamusal alanlar oluşturmak.

Şu an için 10 ilde faaliyetteler ama onların isteği seslerini 81 ile duyurmak. Herhangi bir engeli olmayan bireylerin engellileri tanımasını, yaşam şekillerini öğrenmesini istiyorlar. Tek aktiviteleri bisiklet sürmek değil. Tiyatroya gidiyor, festivallere katılıyor, yurt içinde ve dışında yarışmalara katılıyorlar.

''Birbirini görmeden kurulan aile bağı''

Eşpedal ile Ankara’daki bir etkinliklerinde bir araya geldik. 3-4 saat boyunca onlarla birlikte hem pedal çevirdik hem de sohbet ettik. Birbirlerine aile gözüyle bakmalarına hayran kaldık. Görmeden de insanların birbirini sevip güvenebileceğine yakından şahit olduk ve sözü Hüseyin Alkan’a bıraktık. 4 yıllık Eşpedal hikayesini dinledik.

"Aktif olarak spor yapan birisiyim. Milli Takım'da 10 sene goalball kaptanlığı yaptım. 2 sene ara verip Eşpedal’a katıldım, değişik ortamları keşfetme imkanı sağladım. Burada çok kıymetli arkadaşlıklar kurdum. Bizim amacımız engelli ve engelsiz insanların arasındaki mesafeyi pedallamak."

Yolunuz bir gün Eymir’e düşerse ve şanslı gününüzdeyseniz Eşpedal ile karşılaşabilirsiniz. Onların hoş sohbetlerine dahil olabilir ya da el ele verip bir süre de siz pedal çevirebilirsiniz.