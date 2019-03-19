22 yaşındaki Adnan Çobanoğlu, Bursa'da Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Adnan, lise eğitimi sırasında karakalem portre çizimlerinin iyi olduğunu fark etti.

Adnan, üniversite yıllarında sokak hayvanlarına yardım etmek istedi. Daha sonra bir farkındalık projesi oluşturdu.

Genç ressam, sosyal medya üzerinden hayvanlara mama alana portre çizeceğini belirtti. Adnan'a çevresindeki arkadaşları da destek verdi.

Türkiye'nin dört bir yanından kendi portresini çizdirmek isteyenler önce kargo ile köpek maması gönderiyor, ardından Adnan tarafından çizilen resimlerini alıyor.

Bin kilogram mama toplayıp dağıttı

Adnan, evde biriktirdiği mamaları okul ve çizimlerden kalan zamanda sokağa çıkarak aç kalan hayvanlara dağıtıyor.

Aç kalan sokak hayvanlarını doyurmak istediğini ve bu yüzden mama karşılığında resim çizdiğini belirten Adnan Çobanoğlu, şunları söyledi:

"Sokakta yalnız ve aç hayvanları gördüm, onlara mama almak ve karınlarını doyurmak istiyordum. Bu sayede sokaktaki yalnız dostlarımızı da mama ile doyurmuş oluyorum. Para karşılığında resim isteyen çok oluyordu ama bana mama karşılığında yapmak daha cazip geldi. Talep oranı şu anda gerçekten çok fazla, elime bir sürü mama geliyor. Ben de aynı zamanda çizimleri yetiştirmeye çalışıyorum. Topladığım mamaları üniversitedeki arkadaşlarım ile birlikte sokak sokak dağıtıyoruz. Bu proje kapmasında şu ana kadar yaklaşık 50 kişinin çizimini yaptım, bin kilogram mama toplayıp dağıttık ve hala da dağıtmaya devam ediyoruz."

Kaynak: DHA