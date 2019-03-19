Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi olan yaşlı nüfus, 5 yılda yüzde 16 arttı. 2018’de yaşlı nüfusu 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, geçen yıl yüzde 8,8'e yükseldi. Bunların yüzde 44,1'ini erkekler, yüzde 55,9'unu kadınlar oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yıllara göre yaşlı nüfus oranı tahmini şöyle sıralanıyor:

-2023 yılında yüzde 10,2

-2030 yılında yüzde 12,9

-2040 yılında yüzde 16,3

-2060 yılında yüzde 22,6

-2080 yılında yüzde 25,6

Yüzde 45’i dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2017 yılında ölen yaşlıların yüzde 45,1'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu hastalığı yüzde 16,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 14,2 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti. Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu belirlendi.

İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu. Tümör nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 21,2 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 11,3 olarak kayıtlara geçti.

Alzheimer nedeniyle ölümler kadınlarda daha fazla

Dünyada yaklaşık 50 milyon Demans hastası var. Demansın en bilinen ve en sık görülen tipi ise Alzheimer. Bu rakamın 2050 yılına kadar 130 milyon kişiye çıkması bekleniyor. Türkiye’deki tahmini Alzheimer hastası sayısı ise 600 bin. Hastalıktan etkilenen hasta yakınlarını da saydığınızda, ülkemizde milyonlarca insan Alzheimer ile iç içe yaşıyor.

İstatistiklerde yer alan bir diğer başlık ise, Alzheimer hastalığı nedeniyle ölen insan sayısıydı. 2013-2017 yılları arasında Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların sayısı ve oranı arttı.

2013 yılında toplam ölen yaşlı sayısı 245 bin 591 iken, 2017 yılında ölen yaşlı sayısı 295 bin 887 oldu. 2017 yılında yaşlıların 13 bin 601’i Alzheimer nedeniyle hayatını kaybetti. Bunların 5 bin 23’i erkek, 8 bin 366’sı kadındı.

İstatistiklere bakıldığında, Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 3,6’dan 4,6’ya yükseldi. Oranlara göre, kadınların Alzheimer nedeniyle ölme oranı erkeklere göre daha fazla.

Fazla kilo, yüksek tansiyon, şeker...

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Ayşe Petek Bingöl, Alzheimer hastalığından ölen yaşlı sayısının artış sebebini anlattı.

Daha fazla kişinin ileri yaşta olduğunu söyleyen Bingöl, şunlardan bahsetti:

"Artık daha fazla kişi ileri yaşta. Alzheimer'ın görülme oranı da yaşa göre artıyor. Daha çok ileri yaşta belirti veren bir hastalık. Yaşam süresi uzadıkça da hasta sayısı da çoğalıyor."

Bingöl, Alzheimer'ı tetikleyen nedenleri ise şöyle sıraladı:

"Yaşam süresinin uzaması, fazla kilo, yüksek tansiyon, şeker, hareketsiz yaşam... Bunlar beyni genç yaşta etkileyen şeyler."

Kaynak: TRT Haber, TÜİK