Sessiz Çığlık Bisiklet Turu üyeleri Brüksel'de

49 günde 10 Avrupa ülkesinde 4 bin 521 kilometre pedal çevirmek için yola çıkan Sessiz Çığlık Bisiklet Turu üyeleri, Belçika Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) önünde engellilerin taleplerini dile getirdi.

Grup adına konuşan Tur Koordinatörü Hüseyin Nacar, 12 kişiden oluşan Sessiz Çığlık Bisiklet Turu'nun spor etkinliği veya yarış olmadığına dikkat çekerek, engelli haklarını vurgulamak, engellilerin de eşit yurttaş olduklarını belirtmek için bu yola çıktıklarını söyledi.

Nacar, birçok uluslararası kuruluşun önüne giderek engelli haklarına vurgu yaptıklarını belirterek, "Çığlığımız, bisikletin tekeri ne kadarsa o kadar. Strazburg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önüne geçip engellilerin mahkemelerde müşteki, sanık ya da kovuşturma aşamasında ne durumda olursa olsun talepte bulunmaksızın işaret dili tercümanı, pedagog, psikolog, psikiyatr ve sosyal hizmet danışmanı bulundurma yükümlülüğü yönünde bir çığlığımız oldu" dedi.

İnsanlara ve vicdanlara seslendiklerini söyleyen Nacar, "Biz Anadolu'dan yola çıktık. İnsanlar 7-8 saat ayaklarını uzatarak televizyon izleyemezken, 9 saat pedal çeviren insanlar var aramızda. Buradan çağrımız AP'ye. Demokrasi ve insan hakları sadece Avrupa'dan ibaret değil. Dünyanın farklı noktalarında hak mahrumiyetleri var" diye konuştu.

Nacar, sanat ve sporun dilini kullandıklarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanat ve spor dünyadaki en büyük silahlardan daha güçlü. Buradan Lahey Uluslararası Adalet Divanı önüne geçeceğiz. Engelliler ordusuna yeni engelliler katılmaması mesajı vereceğiz."

Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda güzergahını takip eden grup, yol boyunca uluslararası kuruluşların önlerinde basın açıklamaları yaparak karar alma mekanizmaları ve kamuoyunun dikkatin çekmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA