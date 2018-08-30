"Peygamber üzümü"nün sofralara zahmetli yolculuğu

Adıyaman Besni'ye bağlı Çorak Köyü'ne sabahın erken saatlerinde üzüm kesmeye ve temizlemeye giden mevsimlik işçiler, zorlu bir çalışma yaparak kuru üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor.

Bağ makasıyla teveklerden kesilen "peygamber üzümü", tanelenerek hem salkımından hem de çürüğünden ayrılıyor.

Sağlam üzümler, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak daha önce hazırlanan sergi alanlarında güneş altında kurumaya bırakılıyor.

Zahmetli üretim aşamasında kadın, çocuk demeden tüm aile fertlerinin el ele vererek hummalı bir çalışmaya girdiği "peygamber üzümü" için, olgunlaşmasından kurutularak sofralara ulaşmasına kadar 1 haftalık emek gerekiyor.

İlk kez çardak sistemi kuruldu

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, Adıyaman'da bağcılığın önemli olduğunu belirtti. Bölgedeki 30 dönümlük alanda bu yıl ilk kez çardak sistemi kurduklarından bahseden Kösekul, şunları söyledi:

"Çardak sistemiyle üzüm yetiştiriciliği projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında bir üreticimiz 30 dönümlük alanda üzüm yetiştiriyor. Diğer çiftçilerimize örnek olmasını istediğimiz için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Proje maliyetinin yüzde 70'ini GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı karşılıyor. Biz normalde dekar başına 600 -700 kilogram ürün elde ediyoruz. Çardak sisteminde ise dekar başına 5 ton ürün elde etmeyi amaçlıyoruz."

Besni üzümü tescillendi

Kösekul, Besni denilince ilk akla gelenin üzüm olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İlçemizde 31 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Bunun 5 bin dönümünde sertifikalı çiftçilerimiz organik üretim yapıyor. Bu üzümler yerden yaklaşık 60 santimetre yükseklikteki tahta direkler üzerinde bulunuyor ve toplandıktan sonra kurutuluyor. 600 kilogram yaş üzümden yaklaşık 150 kilogram kuru üzüm elde ediliyor. Üzümün kilogramı da 11-13 lira arasında satışa sunuluyor."

Ayrıca Besni üzümüne Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaret tescil belgesi verdiğini hatırlatan Kösekul, şehrin tescilli ürünleri arasına katılan kuru üzümü Gaziantepli tüccarların ihraç ettiğini aktardı.

"Yaklaşık 200 ton ürün elde edileceğime inanıyorum"

Üreticilerden Mikail Ağar da, bağında çardak sistemini uyguladığından bahsederek, projenin diğer çiftçilere de örnek olmasını sağladıklarını söyledi.

Çardak sistemini bu yıl ilk defa kurduklarını ve ürün aldıklarını anlatan Ağar, "Bu sistemle yüzde 80 daha fazla verim alıyoruz. 30 dönümde çardak sistemiyle üzüm yetiştiriyorum. Şu an bağım 4 yaşında ama 7 yaşına geldiğinde her tevekten 150 kilogram üzüm alacağım. Bu sayede yaklaşık 200 ton ürün elde edileceğime inanıyorum" dedi.

Kaynak: AA

Adıyaman Besni'ye bağlı Çorak Köyü'ne sabahın erken saatlerinde üzüm kesmeye ve temizlemeye gelen mevsimlik işçiler, zorlu bir çalışma yaparak kuru üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor.

Adıyaman Besni'ye bağlı Çorak Köyü'ne sabahın erken saatlerinde üzüm kesmeye ve temizlemeye gelen mevsimlik işçiler, zorlu bir çalışma yaparak kuru üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor.

Adıyaman Besni'ye bağlı Çorak Köyü'ne sabahın erken saatlerinde üzüm kesmeye ve temizlemeye gelen mevsimlik işçiler, zorlu bir çalışma yaparak kuru üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor.

Adıyaman Besni'ye bağlı Çorak Köyü'ne sabahın erken saatlerinde üzüm kesmeye ve temizlemeye gelen mevsimlik işçiler, zorlu bir çalışma yaparak kuru üzümün sofralara gelmesine katkıda bulunuyor.