Balıkesir'in uygulama oteli ile sokak hayvanlarına kucak açılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4 yıldır "Sokak Hayvanları Dostu Projesi" uygulanıyor.

Proje kapsamında hazırlanan uygulama otelinde, artan yiyeceklerle sokak hayvanlarını besleyen personel, çeşitli nedenlerle şiddete maruz kalan ya da yaralanan hayvanların tedavisini yaptırıyor.

Yardım gören sokak hayvanlarından bazıları ise, otelin çevresinden ayrılmayıp, "Garip" adlı kedi gibi müşterilerle otel personelinin maskotu haline geliyor.

Amaç sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı artırmak

Okulun Cunda Uygulama Oteli'nden Sorumlu Müdür Yardımcısı Abdülaziz Yük, projenin yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini belirtti.

Yük, oteldeki yiyecek atıklarını çöpe atmayıp sokak hayvanlarıyla paylaştıklarını, bu konuda personelde çok ciddi bir duyarlılık oluştuğunu vurgulayarak, ortaya çıkan bu sinerjiyle sokak hayvanlarını koruyup kolladıklarını anlattı.

Otel müşterilerinin, sahip çıktıkları sokak hayvanlarına karşı genellikle olumlu tepkiler verdiklerinden bahseden Yük, şöyle konuştu:

"Projeyle temel amacımız, toplumumuzda sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın artmasına katkı verebilmektir. Bu canlarımızı seviyoruz. Topluma örnek olmaya çalışıyoruz. Projenin yayılarak diğer kurumlarda da aynı hassasiyetle uygulanmasını temenni ediyoruz."

"Garip" otelin maskotu oldu

Cunda Uygulama Oteli usta öğreticilerinden Emine Türközü, Garip adlı kedinin, derisi hırpalanmış ve tüyleri dökülmüş halde otele sığındığını anlatarak, şunları söyledi:

"Garip, başına aldığı darbe nedeniyle bir gözünü kaybetmişti, diğer gözünde kayma vardı ve damağında büyük bir delik oluşmuştu. Bağışıklık sistemi çökmek üzereydi. Onu veterinerimizde misafir ettik. İyileştirdik. Şimdi bize en tatlı tavırlarıyla minnetini göstermeye çalışıyor."

Türközü, 4 yavrusuyla birlikte bulunan bir kedinin de ayağının kırık olduğunu belirterek, "Otelimizin tüm personeli birlik olup, bu canların tedavi masraflarını karşılıyoruz. Onların karınlarını doyuruyoruz, besliyoruz. Seviyoruz çünkü onlar, bizlere insan olduğumuzu hissettiriyorlar. Otelimizin müşterileri arasında, Allah rızası için beslediğimiz sokak hayvanlarımızı sevmeyenler de çıkabiliyor. Tabii ki onları da hoş görüyoruz. Ama seven ve ilgi gösteren daha çok. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: AA