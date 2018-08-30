Adıyaman'da badem hasadı başladı

Kahta ilçesinde modern makinelerle badem hasadı yapan üreticiler, sulu tarıma geçişin meyvesini rekolte artışı sayesinde almaya başladı.

Tütünün sınırlandırılmasının ardından alternatif ürün olarak bademe yönelen üreticiler, hem bölge halkı hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, il genelinde 60 bin dekar alanda, ilçede ise yaklaşık 35 bin dönüm arazide badem yetiştiriciliği yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin önemli badem üretim merkezleri arasında bulunduklarını dile getiren Yıldırım, bu yılki badem hasadının yüksek rekolte beklentisiyle başladığını kaydetti.

Yıldırım, üreticilerin bademe yönelmesiyle Kahta Organize Sanayi Bölgesi'nde sert kabuklu meyve işletme tesisi de kurulduğunu dile getirerek, badem denilince artık ilk akla gelecek yerin Adıyaman olacağını dile getirdi.

Hedef badem ihracatçısı olmak

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fahri Can ise hedeflerinin, Adıyaman'da badem dikili alanı 60 bin dekardan 100 bin dekara çıkarmak olduğunu söyledi.

Dikili alanların yaklaşık yüzde 60'ında hasat yapıldığını ifade eden Can, "Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden olan Adıyaman'da, bu yıl 10 bin ton rekolte bekleniyor. Geçen yıl bu yaklaşık 7 bin ton civarındaydı. Birkaç yıl sonra daha fazla alanda yapılacak hasat sayesinde Adıyaman bademde söz sahibi olacak. Hedefimiz, badem ihraç eden bir ülke olmaktır. Bunun da ana yurdu Adıyaman olacaktır" diye konuştu.

Mülk Köyü'nde ilk defa badem hasadı gerçekleştiren Emre Vural da, daha önceki yıllarda tahıl yetiştirdiğine dikkat çekerek, bademden daha fazla kazanç elde edeceğini söyledi.

Mevsimlik işçilerden Sabri Acar ise, badem dikilmeden önce sürekli başka illere çalışmaya gittiklerini fakat badem bahçelerinin oluşmasından sonra kendi memleketlerinde çalışıp akşam eve gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA