Savaş mağduru ressam, Suriyeli çocuklar için çiziyor

İç savaş öncesi Merkez Bankası'nda çalışan ve boş zamanlarında resim yapan Yusuf el Hüseyin, çatışmaların şiddetlenmesi üzerine, ailesiyle önce akrabalarının bulunduğu Halep'in Ayn el Arap ilçesine oradan da Şanlıurfa'ya sığındı.

Bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin, boş zamanlarında resim yapmayı sürdürüyor. ABD'de yaşayan kardeşlerine gönderdiği eserlerin satılması üzerine hobisini ticarete dönüştüren Hüseyin, elde ettiği kazancı ise Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiyor.

"Kazandığım paraları Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiyorum"

Hüseyin, yaklaşık 5 yıl önce geldiği Şanlıurfa'da çok mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Suriye'de resim dışında heykel de yaptığını anlatan Hüseyin, "Yaklaşık 2 ayda bir Şam'da sergi açıyordum. İç savaşın şiddetlenmesi üzerine mecburen ailemi de alarak Ayn el Arap ilçesine geldik ama oraların da karışmasıyla Türkiye'ye sığındık. Şimdi Şanlıurfa'da bir sitede kapıcılık yapıyorum" dedi.

Hüseyin, boş zamanlarını resim yaparak değerlendirdiğini dile getirerek, "ABD'de yaşayan kardeşlerim internet üzerinden gönderdiğim resimleri bazı kişilerin çok beğendiğini ve satın almak istediklerini söylediler. Bunun üzerine daha çok resim yaparak kardeşlerime göndermeye başladım. Resimlerin satışından kazandığım paraları ise Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara gönderiyorum" diye konuştu.

"Amacım, Şanlıurfa'da sergi açmak"

Resim yapmayı çok sevdiğini ifade eden Hüseyin, genellikle kara kalem tekniğiyle çalıştığını ve portre çizdiğini kaydetti.

Hüseyin, görev yaptığı sitedeki çocuklara da resim konusunda elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Resimlerimin beğenilmesi ve Suriyeli çocuklara katkıda bulunmak beni çok mutlu ediyor. Resim yapmak benim hayatımın bir parçası oldu artık. Bazı resimleri 10 dakikada yaparken bazılarını 1-2 günde bitirebiliyorum. Amacım, Şanlıurfa'da sergi açmak."

Kaynak: AA