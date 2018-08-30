60 tavukla başladı, köy tavukçuluğunu canlandırdı

Ordu'da yaşayan Şenel Korkmaz, 7 yıl önce 60 tavukla başladığı köy tavukçuluğu işinde azmi ve başarısıyla parmakla gösterilir hale geldi.

60 tavukla başladığı işinde azmi ve başarısıyla adından söz ettirmeyi başarırken çevresine de örnek olan Korkmaz sayesinde, azalan köy tavukçuluğu yeniden hayat buldu.

Yıllarca yurt dışında yaşayan Korkmaz, memleketine dönüş yaparak köy tavukçuluğuna başladı. Geçen sürede köy tavukçuluğu işinde büyük başarı sağladı ve yüzlerce tavuğa baba şefkatinde ilgi gösterdi.

"Köy tavukçuluğu yeniden canlandı"

Şenel Korkmaz, köy tavukçuluğu ve yumurtacılığı işine 7 yıl önce girdiğini söyledi. Daha öncesinde tavuk yetiştiriciliğiyle ilgili hiçbir tecrübesi olmadığını anlatan Korkmaz, "Yurt dışından kesin dönüş yaparak 2011 yılında köyümde 60 tavukla köy tavukçuluğuna başladım. Bu işe başladığımda köy tavukçuluğuyla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Bilgi ve birikimim arttıkça 60 tavuk, yıllar geçtikçe arttı ve bugünkü hale geldi" dedi.

İşiyle bir çok kişiye örnek olan Korkmaz, şunlardan bahsetti:

"Mahallemde yaptığım köy tavukçuluğuyla yok olan köy tavukçuluğu yeniden canlandı. Mahallemde neredeyse tüm komşularım 5-10 tavukla köy tavukçuluğuna yeniden başladılar."

Kaynak: İHA